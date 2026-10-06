البارالمبية الوطنية تعتمد البرنامج الزمني لآخر مراحل إعداد المنتخبات لآسياد "آيتشي–ناغويا" 2026

دبي في 6 أكتوبر / وام / اعتمدت اللجنة البارالمبية الوطنية البرنامج الزمني المقرر لآخر مراحل الاستعدادات قبل مشاركة منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «آيتشي–ناغويا 2026»، خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وأوضحت في بيان لها أن البرنامج يتضمن استعدادات مكثفة من خلال المعسكرات الخارجية والتجمعات التدريبية داخل الدولة، حيث يستعد منتخب ألعاب القوى في تونس، ومنتخب الدراجات البارالمبية في ماليزيا.

كما كشفت عن عدد من التجمعات والمعسكرات الداخلية للاعبين واللاعبات، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق المنافسات، ضمن خطة الأجهزة الفنية لوضع اللمسات النهائية، وتنفيذ التدريبات المتخصصة لكل رياضة وفقاً لطبيعة المنافسات وفئات اللاعبين.

وأشارت إلى حرصها على توفير أفضل الظروف أمام اللاعبين واللاعبات في بيئة محفزة نظرا لأهمية المنافسة المقبلة في الاستحقاق القاري، لتحقيق نتائج مميزة تعزز مسيرة الرياضة البارالمبية الإماراتية.