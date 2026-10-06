أرادَ تعزز قدراتها في قطاع الإنشاءات مع دخول شركة روبرتس الأسترالية إلى السوق الإماراتية

الشارقة في 6 أكتوبر / وام / أعلنت مجموعة أرادَ العقارية دخول شركة روبرتس الأسترالية المتخصصة في إنشاءات المشاريع إلى السوق الإماراتية ضمن التوسع المتواصل لأعمال "أرادَ للصناعات" وذلك في خطوة تهدف إلى جلب خبرات هذه الشركة الأسترالية الرائدة في قطاع الإنشاءات إلى المنطقة.

وتؤسس روبرتس بذلك حضورها في دولة الإمارات و تمثل هذه الخطوة محطة مهمة ضمن استراتيجية أرادَ الرامية إلى دمج أفضل القدرات الإنشائية مباشرةً في عمليات تطوير مشاريعها ومن شأن انضمام روبرتس إلى منظومة أعمال أرادَ أن يتيح الاستعانة بخبرات الشركة الإنشائية في مراحل التصميم والتطوير بما يرفع الكفاءة ويسهم في خفض التكاليف ويعزز المكانة التنافسية لأرادَ.

وكانت أرادَ قد استحوذت على روبرتس عام 2025 بعد دخولها السوق الأسترالية والتي تتمتع بخبرة واسعة في تنفيذ المشاريع المعقدة في قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والسكن والضيافة والصناعة والعلوم الحياتية والدفاع وستوظّف أرادَ قدرات روبرتس التنفيذية الواسعة في محفظة المجموعة المتنامية من أبراج سكنية ومشاريع بنية تحتية ومرافق اجتماعية.

وسيكون أول مشاريع شركة روبرتس في دولة الإمارات المرحلة الثانية من منطقة أرادَ المركزية للأعمال وهي مجمع متطور للأعمال التجارية في الجادة مشروع أرادَ متعدد الاستخدامات في الشارقة والبالغ قيمته 35 مليار درهم كما تسهم روبرتس في عمليات التحضير لأعمال الإنشاء في عدد من مشاريع أرادَ في دبي والشارقة.

وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ إن دخول روبرتس إلى دولة الإمارات يتيح استقطاب المهارات والابتكار من مختلف أنحاء العالم ولذلك فهو محطة مهمة لأرادَ ولرؤيتنا الاستراتيجية طويلة الأمد لقطاع الإنشاءات وبإشراك شركة مقاولات من الدرجة الأولى بمستوى روبرتس مباشرةً في عملية تطوير مشاريعنا نستطيع إدماج خبرات استثنائية في التنفيذ منذ المراحل الأولى للتصميم بما يسهم في خفض التكاليف ورفع الكفاءة والارتقاء بمعايير الجودة في جميع مشاريعنا.

وقال جورج كوستاس الرئيس التنفيذي لشركة روبرتس إن روبرتس تأسست على مبدأ إيجاد أساليب أفضل للبناء ويشكّل تطبيق هذا المبدأ بدولة الإمارات فرصة استثنائية لنا لا سيما في ظل ما تقدمه أرادَ من مشاريع ضخمة بجودة عالية وقد استكملنا تشكيل فريقنا الأساسي وتم تحديد مشروعنا الأول ونتطلع إلى أن نُظهر للسوق ما يمكن أن تقدمه روبرتس لعدد من أكثر المشاريع طموحاً في المنطقة.

وتعمل أرادَ حاليًا على تطوير مشاريع بقيمة 171 مليار درهم في دولة الإمارات والمملكة المتحدة وأستراليا فيما سلّمت أكثر من 17,500 منزل حتى اليوم.