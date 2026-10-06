بطولة الإمارات المفتوحة للرماية تنطلق 9 أكتوبر في الشارقة

الشارقة في 6 أكتوبر / وام / تنطلق في 9 أكتوبر الجاري بطولة الإمارات المفتوحة لرماية البندقية والمسدس 10م التي ينظمها اتحاد الإمارات للرماية ويستضيفها نادي الشارقة الرياضي وتستمر حتى 11 أكتوبر، الجاري ضمن المحطة الثانية من سلسلة البطولات الثماني المدرجة في الموسم المحلي 2026-2027.

وتحمل البطولة في محطتها الثانية طابعاً مفتوحاً يتيح المشاركة للرماة والراميات الموجودين داخل دولة الإمارات ضمن الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً مع تخصيص منافسات تراعي اختلاف المستوى الفني بما يمنح الناشئين أصحاب الخبرة التنافسية والمبتدئين فرصة الدخول إلى البطولة ضمن مستوى يتناسب مع مرحلتهم في اللعبة.

وأكد سعادة حسن بن هدية الشحي أمين عام اتحاد الإمارات للرماية أن إقامة بطولة مفتوحة ضمن سلسلة الموسم تمنح الاتحاد مساحة أوسع للوصول إلى ممارسين جدد، وتساعد على تقريب المنافسة المنظمة من الرماة الذين ما زالوا في بداية علاقتهم باللعبة.

وقال إننا نريد أن تكون للرماية منافذ دخول متعددة وألا يرتبط الوصول إلى المنافسة بمسار واحد فقط، قد يبدأ الرامي من نادٍ أو أكاديمية أو مدرسة والمهم أن يجد أمامه فرصة منظمة ينتقل من خلالها من ممارسة اللعبة إلى اختبار قدراته في بيئة تنافسية مناسبة لمستواه.

وأضاف أن وجود مستويات مختلفة داخل البطولة يسمح لكل رامٍ بأن يبدأ من النقطة المناسبة له وفي الوقت نفسه يوسع أمامنا دائرة التعرف إلى عناصر جديدة قد لا تظهر عبر القنوات التقليدية وحدها كلما تعددت الجهات التي تصل منها المواهب أصبحت قاعدة الاختيار أوسع وأكثر تنوعاً وأصبح بإمكاننا توجيه العناصر الجادة نحو مسارات فنية أكثر تخصصاً .

ويعكس البرنامج الفني للبطولة هذا التدرج إذ تقام منافسات الناشئين والناشئات وفق التعليمات الفنية المعتمدة للعبة فيما خُصص للمبتدئين مستوى يتناسب مع مرحلة دخولهم الأولى إلى المنافسة بما يتيح تجربة منظمة دون وضع الرامي منذ البداية أمام متطلبات تتجاوز مستوى إعداده الحالي.