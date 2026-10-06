"حرة الفجيرة" تستقبل وفداً من "الاتحاد الأوروبي" لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

الفجيرة في 6 أكتوبر/ وام/ استقبلت هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، اليوم ، وفداً من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، لبحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والفرص المتاحة لتعزيز التواصل بين المنطقة الحرة ومجتمع الأعمال الأوروبي، إلى جانب استعراض المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الفجيرة، وما توفره المنطقة الحرة من بيئة داعمة للأعمال ومحفزة للاستثمارات في مختلف القطاعات.

كما تناول اللقاء سبل توسيع قنوات التواصل مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، واستكشاف فرص جديدة تسهم في تنمية حركة التجارة والاستثمار وبناء شراكات اقتصادية مستدامة.

وأكد سعادة شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، أن زيارة وفد سفراء دول الاتحاد الأوروبي تعكس أهمية تعزيز قنوات التواصل الاقتصادي، وقال: «نحرص في المنطقة الحرة بالفجيرة على توسيع شبكة شراكاتنا الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، بما يعزز الفرص الاستثمارية ويدعم نمو الأعمال والاستثمارات المشتركة».

وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق، واستكشاف المزيد من الفرص والمبادرات التي تسهم في تطوير التعاون الاقتصادي وتحقيق المصالح المتبادلة.