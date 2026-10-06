مشاركون في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة يؤكدون دوره في صقل مهاراتهم ومواكبة تطورات القطاع

دبي في 6 أكتوبر / وام / أكد مشاركون في النسخة الثامنة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة الذي ينظمه مركز الشباب العربي أهمية البرنامج في تعزيز قدراتهم ومواكبة المتغيرات المتسارعة في المجال الإعلامي والاستفادة من الخبرات المتنوعة لضمان تقديم محتوى احترافي وموثوق.

وقال جاسم محمد الصحفي في صحيفة "الأيام" البحرينية إن المشاركة في البرنامج بدولة الإمارات تعد فرصة مميزة للالتقاء بعدد كبير من القيادات الإعلامية العربية والدولية والتعرف على تجارب متنوعة، مبينا أن المتغيرات المتسارعة في القطاع دفعته للتسجيل بهدف مواكبة التحولات وتبادل الأفكار مع الزملاء لنقل هذه التجارب وتطوير العمل الإعلامي في وطنه.

وأوضح حمزة غيث وهو صانع محتوى وطبيب فلسطيني أن دخول الأطباء إلى مجال صناعة المحتوى أصبح ضرورة ملحة لمواجهة المعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي ونشر الوعي الصحي بصورة علمية، لافتا إلى استفادته الكبيرة في كيفية التحقق من المصادر ورواية القصص للجمهور إلى جانب تعلم طرق تحويل صناعة المحتوى الهادف إلى مصدر دخل.

ولفتت رحمة إبراهيم مقدمة البرامج في ليبيا إلى أن تجربة مركز الشباب العربي شكلت محطة ثرية بفضل التدريبات المتخصصة والجلسات الحوارية والرحلات الميدانية التي وسعت مدارك المشاركين، موضحة أن البرنامج ساعدهم على استكشاف مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم مهارات كتابة السيناريو القصصي والتأكد من صحة المعلومات قبل عرضها.

وأشارت نيرة طارق خريجة كلية الإعلام بجامعة القاهرة إلى تميز البرنامج بورشه التطبيقية التي حولت المعارف النظرية إلى مهارات عملية يمكن الاستفادة منها في بيئة العمل، واصفة تواجد مشاركين من 18 دولة بأنه إضافة كبيرة أتاحت التعرف على ثقافات متنوعة والتدرب على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتمييز الأخبار الحقيقية عن الشائعات.