حاكم الفجيرة يستقبل وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

الفجيرة في 7 أكتوبر / وام / استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بقطاعي الصناعة والتكنولوجيا، واستعراض مستجدات العمل والمبادرات الهادفة إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية دولة الإمارات.

وتناول اللقاء أهمية مواصلة تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات، ودعم المشاريع والمبادرات التي تسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، بما يواكب التوجهات المستقبلية للدولة.

وأكد سموه أهمية تعزيز دور الفجيرة في دعم القطاع الصناعي، والاستفادة من مقوماتها وموقعها الإستراتيجي في دعم المشاريع النوعية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أعرب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر عن بالغ تقديره لدعم صاحب السمو حاكم الفجيرة، واهتمامه بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار في دعم مسيرة التنمية، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون بما يخدم مستهدفات الدولة المستقبلية.

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.