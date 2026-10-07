"أبوظبي للزراعة" تعلن تشكيل "مجلس شباب الهيئة" بالتزامن مع إطلاق إستراتيجية التحول الزراعي

أبوظبي في 7 أكتوبر / وام / أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن تشكيل "مجلس شباب الهيئة"، الذي يضم 10 من الكفاءات الشابة المتميزة يمثلون كافة قطاعات الهيئة.

ويأتي الإعلان تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير بيئة إيجابية ومنصة فاعلة لاستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم، بالتزامن مع إطلاق استراتيجية التحول الزراعي في إمارة أبوظبي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والحيوي وتحقيق الاستدامة الزراعية.

وسيتولى مجلس شباب هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" مهام استراتيجية محورية تشمل اقتراح وإعداد السياسات والمبادرات الداعمة لتمكين الشباب في قطاع الزراعة وسلامة الغذاء، واحتضان مواهبهم وأفكارهم الابتكارية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع مجالس الشباب المحلية والاتحادية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب.

كما سيعمل المجلس على تمثيل الهيئة في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتخصصة في الاستدامة والابتكار الزراعي، بما يسهم في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات وتحقيق التميز في مسيرة التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي

وفي هذا السياق، أكد سعادة طارق أحمد العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة أن القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني يمثل اليوم ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستدامة البيئية والاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وقال : نحن نؤسس لمرحلة جديدة ترتكز على إشراك الشباب كشركاء استراتيجيين في صياغة مستقبل الزراعة الذكية والمستدامة.

وقال العامري إن مستقبل الأمن الغذائي يتطلب مرونة عالية وابتكاراً مستمراً لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الزراعية المتقدمة، لافتاً إلى أن تشكيل مجلس شباب الهيئة بالتزامن مع إطلاق استراتيجية التحول الزراعي يمثل خطوة استباقية لضمان جاهزية المنظومة الزراعية والغذائية للمستقبل.

وأضاف: نضع ثقتنا الكاملة في الشباب العشرة المشاركين من كافة قطاعات الهيئة لقيادة مرحلة جديدة من الابتكار والتحول الرقمي، ونثق في هذه الطاقات الواعدة ليكونوا سفراء لرسالتنا، ومهندسين حقيقيين للتحول الاستراتيجي والتنافسية.

وأوضح : نسعى من خلال هذا المجلس إلى إحداث أثر إيجابي ومستدام في المسيرة المهنية والشخصية لشبابنا، وتمكينهم من الانتقال من مرحلة المشاركة إلى مرحلة القيادة وصنع القرار الفاعل؛ حيث سيعمل المجلس كمنصة حيوية لاحتضان مواهبهم، وتطوير مهاراتهم في تحليل السياسات الزراعية والغذائية، وتحويل أفكارهم الطموحة إلى مبادرات ملموسة تُسهم في دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وتعزيز السلامة الغذائية، إن التزامنا بتوفير البيئة الداعمة لهذا المجلس يعكس إيماننا الراسخ بأن تمكين الشباب هو الضمانة الحقيقية لاستدامة التميز المؤسسي وبناء قادة قادرين على إحداث فرق حقيقي.

وأشار إلى أن الشباب هم الأقدر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتوظيف الابتكار لتطوير حلول مستدامة لتحديات المناخ والموارد المائية، وقال: نراهن على هذه العقول الشابة لتصميم استراتيجيات استشرافية وأطر عمل متطورة تلبي تطلعات الغد، وترسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في الزراعة البيئية والصحراوية.