مسؤول هندي: الإمارات تؤدي دورا بارزا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي

أبوظبي في 7 أكتوبر / وام / جسد الحضور الدولي البارز في الأسبوع العالمي للغذاء 2026 الدور المتنامي لدولة الإمارات في جمع مختلف أطراف منظومة الغذاء العالمية، واستعراض الحلول والممارسات المبتكرة لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة إنتاج الغذاء وسلاسل الإمداد، بما يعكس مكانتها منصةً دوليةً للحوار والتعاون في هذا المجال.

وأشاد الدكتور سي. بي. سينغ، نائب المدير العام في هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية المصنّعة التابعة لوزارة التجارة والصناعة في حكومة الهند، بجهود دولة الإمارات ومبادراتها الرائدة في تطوير منظومة الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكداً أهمية الدور الذي تؤديه في دعم التعاون الدولي وتطوير حلول أكثر استدامة ومرونة لمواجهة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد ومنظومات الغذاء عالمياً.

جاء ذلك خلال مشاركة الجناح الهندي في المعرض المصاحب للأسبوع العالمي للغذاء، الذي انطلقت فعالياته تحت شعار "معاً نحو مستقبل غذائي متنامٍ"، بتنظيم من مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ويجمع 2580 عارضاً من 92 دولة من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أحدث الابتكارات والمنتجات في مجالات الزراعة وصناعة الأغذية.

وأكد الدكتور سي. بي. سينغ أهمية المشاركة الهندية في الحدث، مشيراً إلى العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، والفرص المتنامية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية والأمن الغذائي معربا عن سعادته باختيار بلاده ضيف شرف الأسبوع العالمي للغذاء.

وأوضح أن المشاركة الهندية تضم نحو 10 عارضين وخمس جمعيات تجارية كبرى متخصصة تمثل قطاعات رئيسية في منظومة الغذاء والزراعة، من بينها الأرز والخضراوات والفواكه الطازجة والبستنة، إضافة إلى جهات تمثل المنتجين والمزارعين، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الأسواق والشركاء التجاريين.

وأشار سينغ إلى ما تتمتع به الهند من قدرات إنتاجية كبيرة في العديد من المنتجات الزراعية والغذائية، بما يشمل الحبوب والحليب والخضراوات والفواكه الطازجة والمنتجات المصنّعة والمنتجات الحيوانية، لافتاً إلى أن المشاركة تستهدف التعريف بهذه القدرات وفتح قنوات إضافية أمام الشركات والمنتجين للوصول إلى السوق الإماراتية.

وأضاف أن الأمن الغذائي وتطوير الممرات الغذائية وسلاسل الإمداد اللوجستية يمثلان محورين رئيسيين للتعاون، في ظل التحديات التي تواجه سلاسل التوريد عالمياً، مؤكداً أهمية العمل المشترك على تطوير حلول تسهم في ضمان استدامة تدفقات المنتجات الغذائية وتعزيز كفاءة العرض والطلب بين البلدين.

وأكد سينغ أهمية المبادرات التي تتبناها دولة الإمارات لتطوير منظومة الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي، لما توفره من مساحة تجمع بين النقاشات الاستراتيجية حول التحديات والفرص المستقبلية، والمعرض التجاري الذي يتيح للشركات عرض منتجاتها وبناء علاقات أعمال مباشرة، ما يمنح الأسبوع العالمي للغذاء أهمية خاصة باعتباره منصة تجمع الحوار وصناعة السياسات والفرص التجارية في مكان واحد.

وتعكس المشاركة الهندية، إلى جانب الحضور الدولي الواسع في الأسبوع العالمي للغذاء، أهمية الدور الذي تؤديه دولة الإمارات في ربط المنتجين والمصدرين والمستثمرين وصناع القرار، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير منظومات غذائية أكثر كفاءة واستدامة ومرونة.