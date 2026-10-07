بلدية الفجيرة تطلق مسابقة «سلامتك في غذائك 2026»

الفجيرة في 7 أكتوبر / وام / أطلقت بلدية الفجيرة مبادرة «سلامتك في غذائك 2026»، وهي مسابقة إلكترونية تستهدف أفراد المجتمع، وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية اتباع الممارسات الصحية السليمة في مجال سلامة الغذاء، وتشجيع أفراد المجتمع على تطبيقها في حياتهم اليومية داخل المنزل وأثناء إعداد الطعام والتسوق.

وتدعو المسابقة المشاركين إلى إعداد وتصوير فيديو قصير وهادف يوضح ممارسة صحية واحدة أو أكثر من ممارسات سلامة الغذاء، بما يسهم في نشر السلوكيات الصحيحة وتعزيز ثقافة الوقاية والاهتمام بسلامة الغذاء، مثل غسل اليدين قبل تحضير الطعام، وفصل اللحوم النيئة عن الأطعمة الجاهزة، وحفظ الأغذية في درجات الحرارة المناسبة، والتأكد من تواريخ الصلاحية قبل شراء أو استهلاك المنتجات الغذائية.

وأكدت البلدية أن المسابقة تركز على تقديم محتوى واضح وهادف، قائم على معلومات صحيحة، ويعكس إبداع المشاركين وابتكارهم في إيصال الرسائل التوعوية المتعلقة بسلامة الغذاء.

وتتضمن شروط المشاركة أن تبلغ مدة الفيديو نحو دقيقة واحدة، وألا يتجاوز حجم الملف 5 ميغابايت، وأن يكون المحتوى من تصوير وإعداد المشارك نفسه، مع التأكيد على عدم استخدام أي محتوى منقول أو مولد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي مبادرة «سلامتك في غذائك 2026» في إطار جهود بلدية الفجيرة لتعزيز المشاركة المجتمعية في نشر الوعي الصحي والغذائي، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني الممارسات السليمة التي تسهم في الحفاظ على سلامة الغذاء والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل غير الصحيح مع الأغذية.