تعاون مشترك بين اتحاد الكاراتيه وأكاديمية شرطة دبي لدعم تأهيل الرياضيين والمدربين

دبي في 7 أكتوبر / وام / بحث اتحاد الإمارات للكاراتيه مع أكاديمية شرطة دبي سبل تعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوفرة لدى الجانبين، بما يدعم نشر رياضة الكاراتيه، وتأهيل الكوادر التدريبية والرياضيين وفق أعلى المستويات العالمية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها وفد الاتحاد إلى مقر أكاديمية شرطة دبي، برئاسة سعادة اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، رئيس الاتحاد الآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.

وكان في استقبال الوفد سعادة اللواء بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، بحضور العميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي، والعميد الدكتور جاسم محمد، نائب مدير إدارة التدريب، والرائد أحمد البحر، مدير مركز التميز الرياضي، والنقيب عبدالله جاسم المهيري، رئيس قسم التدريب الرياضي، والحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام باتحاد الإمارات للكاراتيه.

وأكد سعادة اللواء بدران الشامسي، خلال اللقاء، حرص شرطة دبي على تعزيز الشراكات مع المؤسسات والجهات الرياضية، بما يسهم في دعم الحركة الرياضية في الدولة، مشيداً بالدور الذي يقوم به اتحاد الإمارات للكاراتيه في نشر اللعبة وتطويرها.

من جانبه، أكد سعادة اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين، بما يدعم مسيرة تطور رياضة الكاراتيه في الدولة، ويسهم في الارتقاء بالمستويات الفنية والقدرات التنافسية للاعبين واللاعبات.

وفي ختام الزيارة، أهدى اتحاد الإمارات للكاراتيه شهادة الحزام الأسود الفخرية إلى سعادة اللواء بدران الشامسي والعميد أحمد مرداس، تقديراً لدعمهما ورعايتهما للمبادرات الرياضية.