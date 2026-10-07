منتخب الجودو للناشئين يحرز 14 ميدالية في افتتاح البطولة العربية بالكويت

الكويت في 7 أكتوبر / وام / أحرز منتخبنا الوطني لناشئي الجودو 14 ميدالية في انطلاق منافسات البطولة العربية المفتوحة اليوم في ضيافة الاتحاد الكويتي بإشراف الاتحاد العربي.

وجاءت الحصيلة بواقع 6 ميداليات ذهبية لكل من بطي الهاشمي تحت 60 كجم، ومسعود المسماري تحت 55 كجم، ومحمد العويس فوق 100 كجم، وندى الغافري تحت 42 كجم، وعائشة المزروعي تحت 44 كجم، ونوف سعيد تحت 48 كجم.

وحقق لاعبو ولاعبات منتخبنا 4 ميداليات فضية لكل من يوسف العوض تحت 80 كجم، وحور يوسف تحت 57 كجم، وحصة الزعابي تحت 70 كجم، وسارة المزروعي تحت 63 كجم، بينما كانت الحصيلة 4 ميداليات برونزية عبر حمدان المازمي تحت 73 كجم، ومانع الزعابي تحت 50 كجم، وصقر العتيبي تحت 66 كجم، وميره أحمد تحت 48 كجم.

وتنطلق يوم غد بصالة نادي الكويت الكويتي منافسات فئة الشباب والشابات، بمشاركة لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني، للمنافسة على المراكز الأولى، وتعزيز مرحلة النتائج الإيجابية في البطولة.