"إكس إل إكس إي إيه آي" تستعرض حلولها في معرض الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 7 أكتوبر/ وام/ قال هيميش دوجي بارثي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "إكس إل إكس إي إيه آي"، إن الشركة تستعرض خلال مشاركتها في معرض الذكاء الاصطناعي 2026، مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي المخصصة لقطاع الأعمال، والتي طورتها الشركة في دولة الإمارات.

وأوضح أن من أبرز المنتجات التي تستعرضها الشركة منصة «أكهاين»، وهي منصة لإدارة دورة حياة العميل، تتيح للشركات إدارة مختلف مراحل تعاملها مع العملاء، بدءاً من إجراءات اعرف عميلك والتحقق الإلكتروني من الهوية، وصولاً إلى إدارة الائتمان والمخاطر.

وأضاف أن المنتج الثاني «إكسلنس» هو أداة للذكاء المؤسسي تتيح للمستخدمين التفاعل مع مختلف الأنظمة الموجودة لدى المؤسسة من خلال واجهة موحدة، بما يوفر إمكانية الوصول إلى البيانات واستخلاص الرؤى منها بصورة أكثر سهولة.

وأشار إلى أن المنتج الثالث «فيجنابل»، عبارة عن مجموعة من التطبيقات القائمة على تقنيات الرؤية الحاسوبية، ويمكن تطبيقها في عدد من القطاعات، من بينها الضيافة والنفط والغاز واستكشاف المعادن والتعدين وقطاع الإنشاءات والتصنيع.

وأكد أن منتجات الشركة يمكن تشغيلها محلياً ضمن بيئة المؤسسة، بما في ذلك البيئات المعزولة عن الشبكات الخارجية، الأمر الذي يتيح معالجة البيانات داخل بيئة العميل وعدم خروجها منها، مشيراً إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تعمل محلياً ضمن البنية التحتية للمؤسسة.

وقال إن الشركة تعمل من دولة الإمارات على تطوير منتجاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، داعياً زوار المعرض إلى الاطلاع على منتجات الشركة وتجربة عروضها التوضيحية في جناحها ضمن فعاليات المعرض.