منتجات التمور تتألق في الأسبوع العالمي للغذاء

أبوظبي في 7 أكتوبر / وام / تشارك منتجات التمور ومشتقاتها في الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، من خلال مجموعة متنوعة سواء الدبس والتمور المغطاة بالشوكولاتة والمكسرات، أوالمنتجات التحويلية والنكهات المختلفة.

وتعكس المشاركات اهتمام المنتجين بتوسيع نطاق الاستفادة من التمور، ليس فقط كمنتج غذائي تقليدي، وإنما من خلال تطوير مشتقات جديدة وإدخالها في منتجات متنوعة، مع التركيز على جودة المنتج المحلي وقدرته على الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين والأسواق.

وتشارك مجموعة طيبات الإمارات للأغذية للمرة السادسة على التوالي في الفعاليات، وتعرض مجموعة متنوعة من التمور ومشتقاتها، وتحتوي قائمة المنتجات التي تقدم عدة أصناف منها الخلاص والفرض والخميزي والشيشي والجمعان.

ويضم جناح المجموعة كذلك منتجات مصنعة من التمور، من بينها دبس التمر وعجيبة التمر، إلى جانب التمور المغطاة بالشوكولاتة والمكسرات، بما يوفر خيارات متعددة للمستهلكين ويبرز تنوع المنتجات القائمة على التمور.

من جانبها، أوضحت شركة تمرة لبيع وتجارة التمور أنها تشارك في الفعاليات منذ ست سنوات، وتقدم مجموعة من التمور الفاخرة بمختلف أنواعها، مشيرة إلى أن المنتجات المعروضة تتميز بجودة الدرجة الأولى، إلى جانب طرحها بأسعار تنافسية.

وبينت الشركة أن المشاركة الحالية تشهد إقبالاً لافتاً على المعرض من حيث عدد الزوار ونسب البيع والتسويق للمنتجات، حيث أن الأسبوع العالمي للغذاء يجمع مختلف الفئات تحت قبة واحدة بداية من المصنع والمستورد إلى المستهلك ما يجعله منصة فريدة تتوسع عام بعد عام.

بدورها، تشارك تمريز للتمور للمرة الأولى، بدعم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وتعمل على إبراز المنتج المحلي من التمور والتعريف بتنوع استخداماته.

وأوضحت الشركة أنها تهتم بمجال الصناعات التحويلية القائمة على التمور، وتقدم منتجات تجمع التمر مع زيت الزيتون، إلى جانب منتجات مصنوعة منزلياً، مشيرة إلى طرح أكثر من ثمانية أطعم مختلفة، وتأتي هذه المنتجات في إطار توسيع نطاق الاستفادة من التمور وتقديمها بصور ونكهات متنوعة، بما يدعم حضور المنتج المحلي ويعزز فرص تطوير منتجات جديدة قائمة على التمر.