"سلوشنز+" و"إنسبشن42" توقعان مذكرة تفاهم لتسريع تبنّي منصة الذكاء الاصطناعي كاتاليست

أبوظبي في 7 أكتوبر/وام/ وقّعت «سلوشنز+» و«إنسبشن42» مذكرة تفاهم للتعاون في نشر «كاتاليست»، وهي منصة للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، بما يدعم تحول المؤسسات نحو نماذج عمل قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات معرض ومؤتمر «عالم الذكاء الاصطناعي - أبوظبي 2026»، حيث تشارك «سلوشنز+» بصفتها الشريك العالمي للحدث. ويجمع هذا التعاون بين خبرات «سلوشنز+» المتخصصة في هذا القطاع وشبكة علاقاتها مع العملاء وقدراتها في مجال الحوكمة، وبين القدرات التقنية وخبرات الذكاء الاصطناعي التي تمتلكها «إنسبشن42» وخصوصاً منصة «كاتاليست».

صُممت منصة «كاتاليست» كطبقة مؤسسية سيادية وقابلة للتوسع للذكاء الاصطناعي، وتوفر بيئة موحدة لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي ومسارات العمل الذكية ونشرها واكتشافها وحوكمتها وتوسيع نطاقها. كما تتكامل المنصة مع الأنظمة القائمة ومنصات إدارة الهوية وبيئات البيانات، وتجمع بين «Catalyst Agent Builder»، وسوق «Agent Universe» للوكلاء ومسارات العمل، ومركز قيادة مركزي للتنسيق والمراقبة والحوكمة والتحسين.

ومن خلال هذا التعاون، ستعمل الشركتان على مساعدة المؤسسات في جمع وتوحيد مشاريع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة ضمن منصة مركزية تتيح إدارتها والإشراف عليها وفق أطر واضحة. كما سيسهم التعاون في تسريع تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي وتعزيز مستويات الأمن والرقابة، ومساعدة المؤسسات على الانتقال من تجربة هذه الحلول بشكل محدود إلى تطبيقها فعلياً على نطاق واسع ضمن عملياتها اليومية، بما يدعم الجهود المتواصلة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز الابتكار.

ووقّع المذكرة، ناصر النبهاني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سلوشنز+»، وأشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنسبشن42»، بحضور ممثلين عن الشركتين.

و قال ناصر النبهاني: "إن الجمع بين خبرات «سلوشنز+» الواسعة في مختلف قطاعات الأعمال وعلاقاتها الراسخة مع العملاء، وقدرات «إنسبشن42»، يوفر أساساً قوياً لمساعدة المؤسسات على تبنّي قدرات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. ومن خلال منصة «كاتاليست»، يمكننا دعم عملائنا في تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي بصورة عملية ووفق أطر واضحة للحوكمة، بما يساعدهم على الانتقال من مرحلة التجارب إلى تحقيق قيمة مستدامة على مستوى المؤسسة."

وقال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنسبشن 42»: "يتطلب الانتقال بالذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التشغيل الفعلي وجود منصة تتكامل مع الأنظمة القائمة لدى المؤسسة، وتمنحها القدرة على التحكم في كيفية نشر حلول الذكاء الاصطناعي وإدارتها. وتوفر منصة «كاتاليست» هذا الأساس السيادي. ومن خلال تعاوننا مع "«سلوشنز+»، يمكننا ربط هذه القدرات بالاحتياجات التشغيلية للمؤسسات، بما يساعدها على توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل آمن، وتعزيز ثقتها في توسيع نطاق استخدامها عبر مختلف عملياتها."

وتمثل المذكرة خطوة مهمة نحو إتاحة منصة «كاتاليست» أمام المؤسسات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها "«إنسبشن42» لتلبية متطلبات المؤسسات والحفاظ على سيادة البيانات، وبين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها «سلوشنز+» في مختلف القطاعات، بما يساعد المؤسسات على تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي بأمان وتوسيع نطاق استخدامها ضمن عملياتها.