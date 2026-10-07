مؤسسة سعود التعليمية توقع مذكرة مع جامعة رأس الخيمة للطب

رأس الخيمة في 7 أكتوبر/ وام/ وقعت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، مذكرة تفاهم، مع جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف .

وقع المذكرة من جانب المؤسسة سعادة سمية عبدالله بن حارب السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، ومن جانب الجامعة الدكتور إسماعيل مطالقة رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.

وشهد التوقيع حمد الحمادي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، والدكتور محمد الطناني نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا والقائم بأعمال عميد كلية رأس الخيمة للصيدلة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمنتسبين من الجانبين.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص المؤسسة والجامعة على توسيع مجالات الشراكة والتكامل بين المؤسسات التعليمية والمجتمعية في إمارة رأس الخيمة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الطرفين بما يسهم في تطوير المبادرات والبرامج المشتركة، ودعم المعرفة وبناء القدرات، وتعزيز دور التعليم في خدمة المجتمع.

وأكدت السويدي أن توقيع المذكرة يمثل امتداداً لنهج المؤسسة في بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التكامل المؤسسي في تطوير الخدمات والبرامج المقدمة للطلبة والمستفيدين، والاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية المتخصصة في دعم المبادرات ذات الأثر المستدام.

وقالت إن مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية تعمل على توسيع شبكة شراكاتها بما يخدم رسالتها التعليمية والمجتمعية.

ومن جانبه أكد البروفيسور مطالقة أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع، بما يسهم في توظيف الخبرات الأكاديمية والعلمية في خدمة المبادرات التعليمية والمجتمعية، مشيراً إلى أن المذكرة تشكل إطار للتعاون وتبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للعمل المشترك بما يحقق أهداف الطرفين ويخدم المجتمع.