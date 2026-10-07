مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون يكرم مخترعين إماراتيين

دبي في 7 أكتوبر /وام/ حقق مخترعان من نادي الإمارات العلمي إنجازا جديدا لدولة الإمارات، بعد تكريمهما ضمن حفل المخترعين الخليجيين الذي نظمه مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين.

ومثل النادي وفد إماراتي ضم المخترعين سلطان الزرعوني ومايد المري، برئاسة جمال الخياط، عضو نادي الإمارات العلمي.

وجرى تكريم الزرعوني عن اختراعه نظاما هجينا متطورا لمكافحة الحرائق، فيما كرم المري، عن ابتكاره "كبسولة النجاة من الأعاصير وموجات التسونامي"، وذلك من قبل عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويأتي التكريم تقديرا لما حققه المخترعان من إنجازات في المعارض والمسابقات العلمية والهندسية الإقليمية والدولية، بما يعكس المستوى المتقدم للشباب الإماراتي في مجالات البحث العلمي والابتكار.

وسبق للزرعوني أن حصد الميدالية الذهبية في المعرض الدولي الخامس عشر للاختراعات في الشرق الأوسط بالكويت عام 2025، والمركز الأول في جائزة العويس للإبداع العلمي عام 2024، إلى جانب الميدالية الفضية في المعرض الدولي للهندسة والطاقة والعلوم والفنون في تركيا عام 2023.

كما حقق المري الميدالية الذهبية عام 2024 عن نظام لإدارة حاويات النفايات باستخدام إنترنت الأشياء، والميدالية الذهبية في المعرض الدولي للهندسة والطاقة والعلوم والفنون في تركيا عام 2023.