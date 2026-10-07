النسخة الثالثة من "كأس الجامعات لكرة السلة والكرة الطائرة" تنطلق 12 أكتوبر

الشارقة في 7 أكتوبر/ وام/ تنظم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، من 12 حتى 21 أكتوبر الجاري، النسخة الثالثة من «كأس الجامعات لكرة السلة والكرة الطائرة» بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة وذلك ضمن برامجها للرياضة المجتمعية الهادفة إلى زيادة عدد الطالبات الممارِسات للرياضة وتعزيز حضورها في الحياة الجامعية.

وتستهدف البطولة طالبات الجامعات والكليات وأكاديميات التعليم العالي على مستوى الدولة وتقام منافساتها في الجامعة الأميركية في الشارقة

ويأتي تنظيم الكأس ضمن توجه المؤسسة إلى توسيع فرص الممارسة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية وربط التوعية بأهمية الرياضة بأنشطة تشجع الطالبات على الانخراط فيها وتوفر المنافسات بين الجامعات حافزاً للاستعداد والتدريب وتمثيل الفرق بما يدعم الانتظام في النشاط الرياضي إلى جانب الدراسة.

وتأتي النسخة الثالثة امتداداً لنسخة سابقة جمعت قرابة 200 طالبة من ثماني جامعات وكليات على مستوى الدولة سعياً إلى استقطاب مزيد من الطالبات وتعزيز ارتباطهن بالأنشطة الرياضية الجامعية مع إتاحة المجال للتعرف إلى مواهب رياضية بينهن.

وقالت سعادة حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، "إن توسيع قاعدة الممارِسات يتطلب العمل في اتجاهين متكاملين هما تشجيع طالبات جديدات على الانخراط في الرياضة ودعم من يمارسنها للحفاظ على استمراريتهن وتكتسب الجامعة أهمية خاصة في هذا المسار لأننا نريد للطالبة أن تجد فيها ما يواصل علاقتها بالرياضة بعد المدرسة أو ما يساعدها على البدء وأن تظل الممارسة حاضرة في حياتها مع انتقالها من مرحلة تعليمية إلى أخرى".

وأضافت:" لهذا نحرص على بناء شراكات مع مؤسسات التعليم العالي تجعل تشجيع الطالبات على الرياضة عملاً مشتركاً ومستمراً ويترجم تعاوننا مع الجامعة الأميركية في الشارقة هذا التوجه من خلال بطولة تجمع الفرق الجامعية حول هدف واضح ونطمح إلى أن تدعم ما تبذله الجامعات من جهود لتشجيع التدريب والمشاركة وترسيخ مكانة الرياضة ضمن التجربة التعليمية".

من جانبها قالت سلمى البوسعيدي مدير قسم الأنشطة الرياضية والترفيهية في الجامعة الأميركية في الشارقة،" نعتز بشراكتنا المستمرة مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والتي تعكس التزامنا المشترك بدعم الرياضة النسائية وتوسيع فرص المشاركة والتنافس أمام الطالبات كما تتيح هذه البطولة لطالباتنا فرصة التواصل مع نظيراتهن من مختلف الجامعات وتبادل الخبرات وتعزيز قيم الروح الرياضية والعمل الجماعي بما يثري تجربتهن الجامعية والرياضية" .