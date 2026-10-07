"نبرد عليهم" تحط رحالها في الفجيرة

الفجيرة في 7 أكتوبر /وام/ نفذ فريق سفراء السعادة التطوعي مبادرة "نبرد عليهم"، في إمارة الفجيرة، بمشاركة عدد من موظفي مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، في أجواء عكست روح التعاون والعطاء والمسؤولية المجتمعية.

وتأتي المبادرة ضمن جهود فريق سفراء السعادة التطوعي في تعزيز ثقافة التطوع وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي، من خلال مبادرات نوعية تهدف إلى نشر السعادة وتقديم اللفتات الإنسانية التي تعكس أصالة المجتمع الإماراتي وقيمه الراسخة في العطاء والتكافل.

وشهدت المحطة الخامسة تفاعلاً مميزاً من المشاركين، الذين أسهموا في إنجاح المبادرة وتجسيد أهدافها على أرض الواقع، بما يعزز أهمية الشراكة بين المؤسسات والفرق التطوعية في دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية.

وتحظى مبادرة "نبرد عليهم" برعاية الشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، تقديراً ودعماً للمبادرات التطوعية والمجتمعية الهادفة، وتشجيعاً للجهود التي تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الإيجابية والسعادة.

وتتواصل محطات مبادرة "نبرد عليهم" خلال الفترة المقبلة، تأكيداً على التزام فريق سفراء السعادة التطوعي برسالته في نشر السعادة، وتعزيز ثقافة العطاء، وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات.