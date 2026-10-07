إطلاق الهوية البصرية الجديدة للعنونة في مناطق إمارة دبي

دبي في 7 اكتوبر /وام/ أطلقت اللجنة العليا للتخطيط الحضري بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، الهوية البصرية الجديدة لنظام العنونة في مناطق في إمارة دبي، والتي تشمل تركيب واستبدال لوحات التعريف بالمناطق وأسماء الشوارع الداخلية وأرقام المنازل، بتصاميم وألوان موحدة تعكس الخصائص الجغرافية لكل منطقة، وتسهم في تسهيل الاستدلال على المواقع والوصول إليها، وتعزيز جمالية الشوارع والأحياء السكنية والمناطق التجارية.

وتشمل خطة تطبيق الهوية الجديدة للعنونة 186 منطقة موزعة على 19 قطاعا في مختلف أنحاء دبي، وفق برنامج تنفيذي مرحلي يبدأ خلال الربع الأخير من العام الجاري ويستمر حتى عام 2030؛ وتشمل المرحلة الأولى منه تركيب واستبدال أكثر من 2000 لوحة في خمس مناطق، هي زعبيل 1، وزعبيل 2، وند الشبا، والخوانيج 1، ونزوه، وفق الهوية البصرية المعتمدة لكل منطقة.

وتتضمن الهوية البصرية الجديدة خمسة ألوان، جرى تصميمها بما يعكس هوية المناطق وخصائصها الجغرافية، ويسهم في إضفاء طابع بصري مميز على كل منطقة، مع المحافظة على وضوح وتناسق منظومة العنونة على مستوى الإمارة. وروعي في اختيار الألوان ارتباطها بطبيعة المناطق؛ إذ يرمز اللون الأزرق، على سبيل المثال، إلى المناطق القريبة من البحر، فيما يرمز اللون الذهبي إلى المناطق التي تتمتع بطبيعة صحراوية، وهو ما يعكس تنوع البيئات والمكونات الحضرية في دبي.

وتشمل الهوية الجديدة لوحات التعريف بالقطاعات والمناطق، ولوحات أسماء الشوارع الداخلية، وأرقام المنازل، مع تطوير تصاميمها وألوانها بما يحقق التكامل البصري بين مختلف عناصر العنونة، فيما تشمل المخرجات المستقبلية للمشروع تطبيق الهوية على مواقف الحافلات والتطبيقات الذكية ولوحات خرائط المناطق، وسيتم توفير "QR-code" يشمل التعريف بالقطاعات والمناطق ومعاني أسماء الشوارع والمناطق وأماكن الجذب وغيرها.

وحددت الهيئة، بالتنسيق مع بلدية دبي، مجموعة من المعايير لتحديد أولوية المناطق المشمولة بالتنفيذ، وهي النمو العمراني والكثافة السكانية، وحيوية ومركزية المناطق ومواقع الجذب السياحي والسكني، إلى جانب نسبة الشوارع غير المعنونة، ما يضمن تنفيذ المشروع وفق التطور العمراني والاحتياجات السكانية في مختلف مناطق الإمارة.

وتم التنسيق مع بلدية دبي واستكمال واعتماد التصاميم النهائية للوحات ترقيم المنازل، والتي تتضمن رقم "مكاني" ورمز الاستجابة السريعة "QR Code" الخاص بكل موقع، مع ضمان تناسق ألوانها مع لوحات نظام العنونة الجديد، بما يعزز التكامل البصري وتوحيد الهوية وسهولة تحديد المواقع.