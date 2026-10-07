"مهرجان الذيد للتمور" ينطلق غداً في إكسبو الذيد

الشارقة في 7 أكتوبر/ وام/ تنطلق غداً في مركز إكسبو الذيد، فعاليات الدورة السادسة من "مهرجان الذيد للتمور 2026"، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من المنتجين وتجار التجزئة ومزارعي التمور وملاك النخيل من مختلف إمارات الدولة، وذلك في إطار جهود الغرفة لدعم قطاع النخيل والإنتاج الزراعي المحلي بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المستدام.

ويجمع الحدث كبار مزارعي النخيل على مستوى الدولة والشركات الزراعية العارضة والمؤسسات الحكومية المتخصصة في المجال الزراعي والأسر المنتجة و من المتوقع أن يستقطب المهرجان جمهوراً واسعاً من سكان الذيد وزوارها والمهتمين بالتمور والزراعة ولا سيما في ظل النجاح الذي حققه في نسخته الماضية حيث استقطب أكثر من 19 ألف زائر.

ويتضمن المهرجان الذي ينظم بالتعاون مع بلدية مدينة الذيد برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة المتنوعة حيث سيشهد إقامة مزايدة التمور الفاخرة إلى جانب افتتاح سوق للتمور يقدم عرضاً لأجود الأنواع أمام الجمهور طوال أيام المهرجان، كما يتضمن برنامج المهرجان ورش عمل تثقيفية حول أساليب الزراعة الحديثة وطرق العناية بشجرة النخيل بما يتيح للمزارعين والمهتمين الاستفادة من المعارف والممارسات المرتبطة بتطوير الإنتاج وتحسين أساليب العناية بالنخيل بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية واللوحات التراثية والفولكلورية التي تستحضر مكانة النخلة في الموروث الإماراتي.

ويولي المهرجان اهتماماً خاصاً بمشاركة الأسر المنتجة من خلال تخصيص منصات تتيح لها عرض منتجاتها المرتبطة بالتمور والنخيل أمام الزوار والمتسوقين بما يوفر لها فرصة للتعريف بمنتجاتها وتسويقها والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور إلى جانب الاستفادة من الحضور الكبير الذي يشهده المهرجان على مدى أيامه الأربعة.

وستنطلق مزايدة التمور الفاخرة عقب حفل الافتتاح الرسمي على أن تقام المزايدات التالية أيام الجمعة والسبت والأحد و وتقام المزايدات وفق مسارين الأول مخصص لتمور المزارع والثاني لتمور المنازل وحددت اللجنة المنظمة عدداً من الشروط والأحكام لضمان جودة المزاد.