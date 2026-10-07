"شؤون البلديات" والشارقة لتقنيات الاتصال تعززان التعاون المشترك

الشارقة في 7 أكتوبر/ وام/ وقَّعت دائرة شؤون البلديات، مذكرة تفاهم، مع هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال بهدف تعزيز التعاون المشترك في تمكين متطلبات البنية التحتية للاتصالات في إمارة الشارقة.

وتأتي الخطوة انسجاماً مع رؤية الإمارة وتوجهاتها نحو بناء منظومة حكومية متكاملة تواكب التطورات التقنية بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات الإمارة ومواكبة نموها العمراني والاقتصادي.

ووقع المذكرة التي جرت بمقر دائرة شؤون البلديات بمدينة الشارقة، الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات، وراشد علي آل علي المدير التنفيذي لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي، إن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية في الإمارة، بما يسهم في تطوير منظومة عمل متكاملة ترتكز على تبادل الخبرات وتوحيد الجهود ورفع كفاءة الأداء، مؤكدا أن هذه الشراكة تمثل خطوة داعمة لمسيرة التطوير وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات ومواكبة متطلبات النمو بما يحقق تطلعات إمارة الشارقة ويدعم رؤيتها المستقبلية.

من جانبه أكَّد راشد علي آل علي أن المذكرة تعكس حرص الهيئة على تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية في الإمارة من خلال تشكيل منظومة متكاملة تسهم في تحقيق تطلعات الإمارة نحو مستقبل يقوم على تكامل الجهود بهدف دعم ممكنات البنية التحتية للاتصالات و خدمات مزودي قطاع تقنيات الاتصال بما يلبي احتياجات النمو والتطورفي كافة مدن و مناطق الإمارة.

وتجسّد المذكرة التزام الجانبين بتعزيز العمل المشترك ودعم مسيرة التطوير في الإمارة و الحفاظ على مواردها بما يسهم في ترسيخ بيئة تقنية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل وتدعم أهداف الإمارة التنموية.