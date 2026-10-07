الإمارات للدراجات يشارك في سباق "جران بيمونتي" الإيطالي

روما في 7 أكتوبر/ وام/ يشارك فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية، غداً في سباق "جران بيمونتي" بإيطاليا .

وتضم قائمة الفريق في السباق كلاً من الإيطالي فيليبو بارونشيني، والفرنسي بينوا كوسنفروي، والمكسيكي إسحاق ديل تورو، والهولندي دان ديكمان، والإيطالي لوكا جاييمي، والأمريكي براندون ماكنولتي، والإكوادوري جايبر نارفايس.

ويسعى الفريق إلى مواصلة حضوره القوي في السباقات الإيطالية من خلال تشكيلة تجمع بين الخبرة والعناصر الشابة، حيث يشارك بارونشيني ونارفايس وماكنولتي إلى جانب مجموعة من الدراجين الذين يمثلون الفريق في منافسات الموسم الحالي.

ويأتي سباق "جران بيمونتي" ضمن برنامج الفريق الحافل بالمشاركات في إيطاليا، بعد سلسلة من الاستحقاقات التي خاضها الفريق على مدار الموسم، في إطار سعيه إلى تحقيق نتائج إيجابية وتعزيز حضوره في السباقات الأوروبية.