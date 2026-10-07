موارد الشارقة تنظم جلسة قيادية لتمكين الكوادر الحكومية

الشارقة في 7 أكتوبر/ وام/ نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، اليوم، جلسة حوارية بعنوان " القيادة.. أن ترى الإنسان قبل أن تُعطى التكليف.. الأوامر تُنفذ… الثقة تُصنع"، وذلك في بيت الحكمة في الشارقة.

وقدم الجلسة العميد الدكتورسامح خميس الحليان مدير إدارة الإستراتيجية والريادة المؤسسية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بحضور ومشاركة واسعة من عدد من المسؤولين والمدراء ومدراء الإدارا ت من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة.

وتأتي الجلسة ضمن سلسلة جلسات حوارية تنظمها الدائرة، تحت مظلة مبادرة "رؤى نحو ريادة مستدامة" في إطار الجهود المستمرة لتطوير الكوادر القيادية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي عبر تبني أحدث مفاهيم الإدارة الحديثة المستدامة و تعزيز الثقافة المؤسسية الداعمة للتطوير والتحول الإبداعي وجعل اسلوب القيادة أداة محورية وأسلوب عمل يومي لتحقيق الأثر الحكومي الإيجابي المستدام بما ينسجم تماماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة نحو الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي بمرونة وعالية.

وتناولت الجلسة خمسة محاور رئيسية صِيغت لتواكب الرؤى الاستراتيجية الطموحة الأول : الإنسان أولًا… البداية الحقيقية للقيادة و الثاني : القيادة بين السلطة و التأثير اما المحور الثالث : بناء الثقة بينما جاء المحور الرابع : من التكليف الى التمكين و ركز المحور الخامس: على القيادة التي تترك أثر على استدامة العطاء القيادي.

وأكد سعادة ماجد حمد المري مدير دائرة الموارد البشرية، أن الدائرة تولي أهمية قصوى لغرس وتوظيف ثقافة الابتكار والريادة في بيئة العمل الحكومي وتسعى دون توقف إلى تمكين الكوادر البشرية وتوفير البيئة الابداعية المحفزة لهم لتطوير أفكار ريادية وحلول ذكية تُحدث فرقاً حقيقياً ملموساً في الأداء موضحا أن القيادة الحقيقية هي التي توازن بين تحقيق المستهدفات الطموحة وبين رعاية الإنسان وتمكينه ليكون شريكاً في مسيرة التميز والابتكار.