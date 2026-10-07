"نمو" و"كوميرا" توسعان تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي في 7 أكتوبر /وام/ وقّعت منصة "نمو"، التابعة لأبوظبي العالمي "ADGM"، وشركة "كوميرا فاينانشال هولدينغ"، التابعة لمجموعة رويال جروب في أبوظبي، اتفاقية شراكة لتوسيع نطاق وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات إلى حلول التمويل والمدفوعات.

وبموجب الشراكة، ستُتاح المنتجات والخدمات المالية التي تقدمها كوميرا فاينانشيل هولدينج ريستركتد ليمتد عبر منصة "نمو" الرقمية، بما يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة خيارات أوسع للحصول على التمويل وفتح حسابات الأعمال والاستفادة من حلول المدفوعات الرقمية.

وتستفيد هذه الشراكة من محفظة "كوميرا فاينانشال هولدينغ" من الخدمات المالية، والتي تشمل تمويل الأعمال من خلال كوميرا للتمويل "Comera Finance"، وحلول المدفوعات الرقمية والحلول المخصصة للتجار من خلال كوميرا باي "Comera Pay"، وتمويل سلاسل التوريد من خلال كوميرا موني "Comera Money".

وقّع الاتفاقية في أبوظبي العالمي كل من محمد البنعلي، المدير العام لمنصة "نمو"، وأختر سعيد هاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة كوميرا فاينانشيل هولدينج.

وستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال هذه الشراكة من الوصول إلى تمويل رأس المال العامل وتمويل سلاسل التوريد لشراء المخزون وسداد مستحقات الموردين وتغطية احتياجات السيولة خلال الفترة الممتدة من تقديم السلع أو الخدمات وحتى تحصيل مستحقاتها.

كما ستساعد خدمات فتح حسابات الأعمال وحلول المدفوعات الرقمية الشركات على إدارة احتياجاتها المالية اليومية.

وقال محمد البنعلي، المدير العام لمنصة "نمو"، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى حلول مالية تواكب طبيعة أعمالها، بدءاً من شراء المخزون وسداد مستحقات الموردين، وصولاً إلى إدارة المدفوعات وتمويل النمو، وتوسع هذه الشراكة نطاق الخيارات المتاحة عبر منصة "نمو"، بما يسهّل على الشركات في دولة الإمارات الوصول إلى الخدمات التي تحتاج إليها عبر منصة واحدة.

من جانبه، قال اختر سعيد هاشمى، الرئيس التنفيذي لشركة كوميرا فاينانشيل هولدينج، إن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتمد على قدرتها على الوصول إلى رأس المال وتوظيفه بكفاءة، ونجمع في الشركة بين حلول التمويل والمدفوعات لدعم هذه المسيرة، بدءاً من الحصول على طلب شراء وصولاً إلى تحصيل المدفوعات، ومن خلال شراكتنا مع "نمو"، نتيح هذا النهج لعدد أكبر من الشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بما يساعدها على الاستفادة من الفرص بثقة أكبر وبناء وتطوير أعمالها على أسس مستدامة على المدى الطويل.