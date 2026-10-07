الإمارات لسباق الخيل تعلن مشاركة 41 خيلاً في "التجريبي الثاني" بمضمار جبل علي

دبي في 7 أكتوبر/ وام/ أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل، مشاركة 41 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة في 7 أشواط بالسباق التجريبي الثاني للموسم الجديد 2026-2027، اليوم، على مضمار جبل علي بدبي.

وأوضحت هيئة الإمارات لسباق الخيل في بيان لها اليوم، أن السباق الثاني شهد مستويات مميزة، لعدد 37 من الخيول العربية الأصيلة، من بينها 28 خيلا لم يسبق لها المشاركة في السباقات، و9 خيول شاركت فيها، بينما تنافست 4 من الخيول المهجنة الأصيلة سبق لها المشاركة في السباقات، مشيرة إلى إقامة شوطين لمسافة 1000 متر، و5 أشواط لمسافة 800 متر.

وقال راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، إن السباق الثاني في الموسم الجديد شهد مستويات مميزة من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بما يجسد حالة الاستعدادات من الخيول وجاهزيتها من خلال هذه السباقات.

وأشار إلى استمرار السباقات بنسق زمني محدد حسب الأجندة المعتمدة، وإقامة السباق الثالث الأربعاء المقبل، ووضع التدابير الكفيلة بنجاحها، بالتعاون الكبير للملاك والمدربين والفرسان، بجانب حرص الهيئة على توفير جميع المتطلبات التي تعزز تجربة السباقات على غرار الموسم الماضي.