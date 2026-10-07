نادي الفجيرة العلمي يوقع مذكرة تعاون مع كلية ماثا الهندية

الفجيرة في 7 أكتوبر/ وام/ وقع نادي الفجيرة العلمي وكلية ماثا للتكنولوجيا الطبية، مذكرة تفاهم، بمدينة ترافندرام بولاية كيرلا الهندية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتعليم والابتكار وتنمية مهارات الطلبة والمشاركة المجتمعية.

وقع المذرة عن نادي الفجيرة العلمي الدكتور سيف محمد عبيد المعيلي، مدير النادي وعن الكلية الدكتورة جيجي جوزيف، رئيسة مجلس الإدارة لكلية ماثا الطبية.

وتضع المذكرة إطاراً لتبادل المعارف والخبرات والموارد التعليمية، وتنظيم الندوات وورش العمل والمحاضرات والمؤتمرات والبرامج التوعوية المشتركة، إلى جانب دعم مشاركة الطلبة في المسابقات والمعارض والأنشطة العلمية وبرامج تطوير المهارات والتبادل الثقافي والتعليمي.

كما تشمل مجالات التعاون مبادرات الابتكار والأنشطة البحثية والتقنيات الناشئة، وإتاحة فرص التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والخبراء، وتنفيذ برامج مشتركة لخدمة المجتمع وتعزيز الوعي بالصحة والعلوم والمسؤولية البيئية.