شرطة أبوظبي تكرّم الفائزين ببطولة اللياقة والتحدي

أبوظبي في 7 أكتوبر/ وام/ كرّم اللواء سعيد محمد الكعبي، مدير قطاع المهام الخاصة، الفائزين بالمراكز المتقدمة في بطولة اللياقة والتحدي ضمن منافسات درع مدير قطاع المهام الخاصة، بحضور العميد محمد عبيد الفلاحي، مدير إدارة الحماية الأمنية، والعميد محمد أحمد الزعابي، مدير إدارة المنشآت الحيوية ورئيس اللجنة الرياضية بالقطاع.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز مديرية التأمين الأمني بالمركز الأول، وإدارة الأسلحة والمتفجرات بالمركز الثاني، ومديرية التأمين الخاص بالمركز الثالث، بعد منافسات قوية أظهر خلالها المشاركون مستويات متقدمة في اللياقة البدنية والجاهزية وروح التحدي.

وأشاد اللواء سعيد محمد الكعبي بالمستويات المتميزة التي قدمها المشاركون، مؤكدًا أهمية الأنشطة والبطولات الرياضية في تعزيز اللياقة البدنية والجاهزية لدى المنتسبين، وتنمية روح التنافس الإيجابي والعمل الجماعي، إلى جانب اكتشاف المواهب الرياضية وصقل قدراتها.

كما حَظِيَ فريق قطاع المهام الخاصة بتكريم من مدير قطاع المهام الخاصة، لحصوله على المركز الأول على مستوى شرطة أبوظبي ضمن منافسات درع القائد العام لشرطة أبوظبي، تقديرًا لإنجازه ومستواه المتميز، وما أظهره من كفاءة وقدرات بدنية ورياضية عالية.