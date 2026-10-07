متحف الشارقة العلمي يحتفي بأسبوع الفضاء العالمي تحت شعار"ثورة الصواريخ"

الشارقة في 7 أكتوبر /وام/ احتفى متحف الشارقة العلمي اليوم، بـ"أسبوع الفضاء العالمي" تحت الشعار المعتمد عالما لهذا العام وهو "ثورة الصواريخ"، ونظم بهذه المناسبة برنامجا متنوعا جمع بين المحاضرات والعروض العلمية والورش التعليمية والتجارب التفاعلية المرتبطة بعلوم الفضاء والفلك.

وتضمنت الفعالية مجموعة من المحاضرات قدمها متخصصون في علوم الفلك إلى جانب ورش تعليمية تفاعلية سلطت تالضوء على الذكاء الاصطناعي في مجال الفضاء والفلك بما أتاح للزوار التعرف إلى مجموعة من المفاهيم الفلكية بأسلوب تفاعلي وممتع.

كما تضمن الحدث مجموعة من البرامج والأنشطة من بينها محاضرة "هل يمكن للذكاء الاصطناعي التعرف على الانفجارات الكونية" وورشة "الذكاء الاصطناعي في الفضاء" ورصد الشمس وبرنامج "دولة الإمارات لرواد الفضاء" وورشة النيازك ومحاضرة "مهمة دولة الإمارات القمرية" بالإضافة إلى ورشة "مستكشفو الفضاء".

ويتضمن برنامج يوم غد محاضرة حول إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في التعرف على الانفجارات الكونية ومحاضرة في التصوير الفلكي ورصد الشمس وبرنامج "دولة الإمارات لرواد الفضاء" وورشة النيازك ومحاضرة حول مهمة دولة الإمارات القمرية إلى جانب عرض "صاروخ إلى القمر".

وتتواصل الفعالية يومي الجمعة والسبت من خلال مجموعة من التجارب والأنشطة المسائية تشمل محاضرة التصوير الفلكي وورشة إطلاق الصواريخ وعروض القبة السماوية إلى جانب ورشة "نور في الظلام".

كما تتضمن الفعالية مهمة "اكتشف رمز الإطلاق" وهي تجربة تفاعلية تشجع الزوار على استكشاف أركان المتحف والفعالية من خلال البحث عن رموز فضائية للوصول إلى رمز الإطلاق إلى جانب ركن تصميم الحقيبة الفضائية وركن تلوين وتزيين الصواريخ الخشبية للأطفال وأركان الجهات المشاركة والتجارب التفاعلية.

وتستضيف الفعالية كذلك معرض "الفضاء بعدسة إماراتية" بمشاركة جمعية الإمارات للفلك.