شرطة رأس الخيمة تحذّر من العروض التأمينية الوهمية

رأس الخيمة في 7 أكتوبر/ وام/ حذّرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في الإدارة العامة للعمليات الشرطية أصحاب وملاك السيارات والسائقين من العروض التأمينية الوهمية عبر شبكة الإنترنت.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة أنه يجب على ملاك السيارات التنبه إلى الطرق الاحتيالية التي يمارسها البعض عبر شبكة الإنترنت والخاصة بعروض تأمين المركبات، والتي يمكن كشفها من خلال العروض غير الواقعية التي تقدم أسعاراً منخفضة جدًا، ومواقع الويب غير الآمنة أو مجهولة المصدر، بالإضافة إلى طلب القائمين على هذه العروض بيانات ومعلومات بنكية حساسة وخاصة، مما يجب التأكد دومًا من مصداقية الشركة قبل القيام بعملية الدفع.

وأكدت شرطة رأس الخيمة أنها تقوم بالتصدي لمثل هذه العروض الوهمية التي تهدف للاحتيال على الجمهور والحصول على أموالهم دون أي وجه حق، ونجحت بالفعل في ضبط العديد من القائمين عليها وإحالتهم لساحات القضاء .