"دبي للمستقبل" تستعرض حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسّع نطاقها

أبوظبي في 7 أكتوبر/ وام/استعرضت "ساندبوكس دبي" إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاقها، خلال منصتها في قمة ومعرض الذكاء الاصطناعي "أبوظبي 2026".

وأكد يان نويتيزه، مدير ساندبوكس دبي، أهمية مشاركة ساندبوكس دبي في الحدث، واستعدادها لإطلاق أول بيئة اختبار تنظيمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي ضمن مبادراتها، بهدف دعم الشركات والمبتكرين في اختبار حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها.

وأوضح نويتيزه أن ساندبوكس دبي، تعمل على الجمع بين الشركات والمبتكرين، بمختلف أحجامهم، والجهات التنظيمية، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار في دولة الإمارات وإمارة دبي.

وأشار إلى أهمية البيئات التجريبية التنظيمية كأداة تتيح للمبتكرين اختبار ابتكاراتهم وتطويرها وتوسيع نطاقها، وفي الوقت نفسه تمنح الجهات التنظيمية فرصة للتعلم بشكل مباشر من عملية الاختبار والعمل جنباً إلى جنب مع المبتكرين، بما يدعم تحديث الأطر التنظيمية وتطوير سياسات أكثر استناداً إلى البيانات والأدلة.

وأوضح أن المشاركة في عالم الذكاء الاصطناعي "أبوظبي 2026"، فرصة للتواصل مع الشركات والمبتكرين والجهات التنظيمية، واستكشاف سبل التعاون لدعم تطوير وتبني حلول الذكاء الاصطناعي.