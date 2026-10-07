"ود" تحصد "الكأس" و"السريع" يحرز "البندقية" في "الثنايا" بمهرجان العين للهجن

العين في 7 أكتوبر/ وام/ توّجت "ود" لأحمد سلطان بالرشيد السويدي بكأس الثنايا الأبكار المفتوح، وحصد "السريع" لسعادة محمد سلطان مرخان الكتبي بندقية الثنايا القعدان المفتوح، ضمن منافسات الفترة المسائية لختامي مهرجان العين لسباقات الهجن 2026، اليوم بميدان الروضة، عبر 6 أشواط لمسافة 6 كلم.

وأسفرت منافسات الشوط الأول، عن فوز “ود” لأحمد سلطان بالرشيد السويدي بكأس الأبكار المفتوح، مسجلة 9:06:40 دقيقة، وحقق “السريع” لمحمد سلطان مرخان الكتبي بندقية القعدان المفتوح، في الشوط الثاني مسجلاً 9:08:38 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث، فوز “المراي” لمحمد فرج بن حموده الظاهري بالمركز الأول، ب 9:15:63 دقيقة، بينما كسبت “منحاف” لسالم أحمد سلطان بالرشيد السويدي صدارة الشوط الرابع مسجلة 9:22:10 دقيقة، وتصدر “شاهين” لسعادة محمد سلطان مرخان الكتبي الشوط الخامس بزمن قدره 9:15:55 دقيقة.

وتمكن “المنصور” لعبدالله محمد بن محيروم المحرمي من الفوز بصدارة الشوط السادس مسجلا 9:13:93 دقيقة في ختام منافسات الفترة المسائية لسن الثنايا.

وانطلقت في الفترة الصباحية منافسات سن الثنايا بإقامة 16 شوطاً لمسافة 6 كلم، وفازت “بيان” لسيف سعيد بن شطيط الوهيبي، بلقب الشوط الأول مسجلة 9:34:99 دقيقة، و انتزعت “سيادة” لسالم خلفان بالعري الكتبي صدارة الشوط الثاني بزمن قدره 9:28:28 دقيقة، وتصدرت “اسياد” لعلي راشد بن مسلم العمري الشوط الثالث ب 9:30:28 دقيقة.

وتألقت “ريتال” لعلي غانم علي بن حموده الظاهري، في الشوط الثالث بأفضل توقيت في الفترة الصباحية بزمن قدره "9:25:34 دقيقة"، وذهب لقب الشوط الخامس إلى “منحاف” لمعالي حميد سعيد بن عامر النيادي ب 9:35:23 دقيقة.

وحققت “المايديه” لأحمد سلطان بالرشيد السويدي لقب الشوط السادس مسجلة 9:34:05 دقيقة، و“الهدام” لسيف محمد بن سيف الماجدي النيادي لقب الشوط السابع بزمن قدره 9:32:25 دقيقة، وفي الشوط الثامن، فرض “نجد” لعلي محمد بن خويدم العامري تفوقه ب 9:26:48 دقيقة، وانتزعت “مصيحه” لمعالي حميد سعيد بن عامر النيادي الفوز في الشوط التاسع بزمن قدره 9:33:41 دقيقة.

وتصدر “حاضرين” لسعيد منانه بن غدير الكتبي الشوط العاشر بزمن قدره 9:36:96 دقيقة، وشهد الشوط الحادي عشر، فوز “وقاد” لسيف محمد بن سيف الماجدي النيادي مسجلا 9:28:12 دقيقة، وفي الشوط الثاني عشر، حصد “مفنود” لسعيد منانه بن غدير الكتبي المركز الأول ب 9:25:42 دقيقة.

وكان اللقب في الشوط الثالث عشر، من نصيب “دواجه” لمحمد سلطان بن سعيد المالكي مسجلة 9:38:37 دقيقة، وفي الشوط الرابع عشر، حقق “ضي” لطويرش عبدالله بن حلوش العفاري اللقب ب 9:34:65 دقيقة، بينما ذهب لقب الشوط الخامس عشر إلى “أبعاد” لحمد سيف محمد العامري بزمن قدره 9:32:75 دقيقة، ثم اختتمت “سمحه” لسلطان الراعي النخيره الشامسي المنافسات الصباحية بحصد لقب الشوط السادس عشر محققة 9:31:33 دقيقة.