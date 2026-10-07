اعتماد الجدول الزمني لكأس كرة القدم المصغرة استعداداً لانطلاق المنافسات

دبي في 7 أكتوبر/ وام/ اعتمدت اللجنة التنفيذية لكرة القدم المصغرة الجدول الزمني، ونظام بطولة كأس كرة القدم المصغرة، ونتائج القرعة، استعداداً لانطلاق المنافسات في 21 أكتوبر الجاري بمشاركة 14 فريقاً.

وأُعلن عن تفاصيل البطولة خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، بمقر اتحاد الإمارات للرياضة للجميع في اللجنة الأولمبية الإماراتية، برئاسة سعيد علي العاجل رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم المصغرة، وبحضور ممثلي الفرق المشاركة.

وأسفرت القرعة عن توزيع الفرق على أربع مجموعات، فيما أوضحت اللجنة أن مشاركة منتخب الإمارات للميني فوتبول تحت 23 عاماً تأتي ضمن برنامجه الإعدادي للاستحقاقات المقبلة.

وأكدت اللجنة التنفيذية اكتمال الترتيبات الفنية والتنظيمية، واعتماد لائحة البطولة وجدول مبارياتها، بما يدعم نجاح النسخة الجديدة.

وعلى هامش المؤتمر، وقعت اللجنة اتفاقيتي تعاون مع شركتي "يور لايف" لبث مباريات البطولة، و"توب توب" لتوفير إحصاءات اللاعبين، دعماً لتطوير اللعبة وتعزيز انتشارها في الدولة.

وأكد سعيد علي العاجل أهمية مواصلة تطوير كرة القدم المصغرة، وتوسيع انتشارها، وتنظيم البطولات والفعاليات بما يدعم المنتخبات الوطنية، مثمناً دعم المؤسسات الوطنية لمبادرات نشر اللعبة