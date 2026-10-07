رواد أعمال يشيدون بدعم صندوق خليفة لمشاريع مستدامة وقابلة للنمو والتوسع

أبوظبي في 7 أكتوبر/ وام/ يواصل صندوق خليفة لتطوير المشاريع دعم رواد الأعمال الإماراتيين في تحويل الأفكار والحلول المبتكرة إلى مشاريع مستدامة وقابلة للنمو والتوسع، وتمكينهم من توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتطوير حلول عملية تعالج تحديات فعلية في مختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار تم تسليط الضوء على 3 مشاريع من أصل 10 مشاركة في قمة ومعرض الذكاء الاصطناعي"أبوظبي 2026"، تحت مظلة الصنددوق كنماذج تعكس تنوع الحلول التقنية التي يقدمها رود الأعمال الإماراتيون.

واستعرض الصندوق 3 تجارب ناجحة في مجالات مختلفة، تعكس تنوع ريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا وقدرة رواد الأعمال الإماراتيين على توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتطوير حلول محلية ذات أثر عملي، منها "سوق فيو"، وتجمع بين التكنولوجيا المالية والتعليمية والذكاء الاصطناعي من خلال منصة لتحليل الأسهم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتركز على الأسواق المالية في دولة الإمارات.

ويقدم "أبكور تكنولوجي" حلولاً رقمية في مجالات التمويل والتدقيق والامتثال والحوكمة، بما يشمل أتمتة العمليات المالية ودعم الفوترة الإلكترونية وتعزيز الضوابط الداخلية، كما تطور"سياج تك": تطور حلولاً في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والأتمتة وحماية البنية التحتية الرقمية، وتدعم الجاهزية للأمن السيبراني والتحول الرقمي الآمن.

وقال محمد سيف الناصري مؤسس تطبيق "سوق فيو"، إن التطبيق يساعد المستثمرين المبتدئين على الاستثمار في أسواق الأسهم من خلال المحاكاة بالألعاب، بما يتيح للطلاب والأشخاص المبتدئين استخدام التطبيق والتعود على الاستثمار في أسواق الأسهم، مشيرا إلى أن السوق يغطي 10 آلاف سهم في الأسواق الإماراتية والدولية، مشيدا بالجهات الداعمة وفي مقدمتها صندوق خليفة.

وأوضح محمد آل علي، مؤسس شركة Syaj Tech، إن الشركة متواجدة في مؤتمر ومعرض أبوظبي للذكاء الاصطناعي تحت مظلة صندوق خليفة، مشيراً إلى أن خدمات الشركة تتمثل في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي وخدمات الأمن السيبراني.

ومن جانبه، قال عمر الرئيسي، مؤسس شركة AB Core، إن الشركة تقدم الفوترة الإلكترونية التي تتيح الربط بين الشركات والحكومة وتبادل المعلومات، مشدداً على أهمية الفوترة الإلكترونية للجهات الحكومية والشركات في 2027.