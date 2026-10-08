نهيان بن مبارك يحضر أفراح المنصوري والمحيربي في أبوظبي

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام/ حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة السيد سالم محمد سالم المنصوري وعائلة السيد نهيل مبارك خلفان المنصوري ، بمناسبة زفاف نجليهما “مايد” ، على كريمة السيد محمد صقر سيف المحيربي ، و " محمد ” على كريمة السيد خالد أحمد البديوي المحيربي، وأقيم الحفل في فندق ارث في مدينة أبوظبي ، بحضور جمع من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنيًا لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية التي جسدت الموروث الثقافي للدولة.