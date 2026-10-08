"استثمر في الشارقة" يبحث الاقتصاد وسلاسل الإمداد

الشارقة في 8 أكتوبر / وام / ينظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" بالتعاون مع وزارة الاستثمار المنتدى يومي 14 و15 أكتوبر الجاري تحت شعار "بناء اقتصادات مرنة" حيث يناقش برنامجه السياسات الاقتصادية والتجارة وسلاسل الإمداد إلى جانب العقارات والتطوير الحضري والذكاء الاصطناعي والزراعة المستدامة ونمو الشركات وتدفقات رؤوس الأموال مع التركيز على الفرص التي تتيحها هذه المجالات للمستثمرين والشركات.

ويلقي معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة الكلمة الرئيسية في الدورة التاسعة من "منتدى الشارقة للاستثمار" فيما يشارك محمد العبار المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية" ضمن قائمة تضم 80 متحدثاً من الوزراء وصنّاع القرار والمستثمرين والخبراء والرؤساء التنفيذيين لمناقشة تحولات الاقتصاد والأسواق والعوامل التي تدعم قدرة الاقتصادات والشركات على النمو وجذب الاستثمارات.

وقال سعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) :مع تغيّر أولويات الاقتصاد العالمي تعيد الشركات النظر في أسواقها وشراكاتها وخطط نموها ويجمع المنتدى هذا العام أصواتاً وخبرات من أسواق مختلفة ليس فقط لقراءة هذا التغيير بل لفهم ما يعنيه للمستثمرين وصنّاع القرار والاقتصادات التي تستعد للمرحلة المقبلة ومن هنا نريد أن يقدّم المنتدى رؤى عملية حول أين تتشكل الفرص وكيف يمكن تحويلها إلى شراكات واستثمارات جديدة تنطلق من الشارقة.

ويشارك محمد العبار مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة إعمار العقارية وNoon.com رئيس مجلس إدارة إيجل هيلز ومجموعة أمريكانا ، في جلسة "دليل الرؤساء التنفيذيين: القيادة في ظل التحولات الدائمة" التي تتناول كيفية قيادة الشركات واتخاذ القرارات والحفاظ على مسارات النمو في بيئة أعمال سريعة التغير.

ويشارك سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار وسعادة فهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية في جلسة تناقش مواكبة سياسات الاستثمار والتجارة والصناعة للتحولات التقنية وتغير تدفقات رؤوس الأموال مع توفير بيئة واضحة للاستثمار طويل الأجل.

كما يشارك الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة إلى جانب سعادة فرانسيسكو شاكون هيرنانديز سفير جمهورية كوستاريكا لدى دولة الإمارات وسفراء آخرون من دول وقعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دولة الإمارات في جلسة بتنظيم من دائرة العلاقات الحكومية حول دور هذه الاتفاقيات في توسيع الوصول إلى الأسواق وخلق فرص جديدة للشركات والمستثمرين.

كما يناقش عمر السبيعي الرئيس التنفيذي لـ"قطار الاتحاد للشحن" وريتيش راماكريشنان المدير العام ل ترانس وورلد تنويع طرق التجارة وتكامل الموانئ والسكك الحديدية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وربط المنتجين بالأسواق العالمية.

و يقدم فريد بلبواب الرئيس التنفيذي لمجموعة “غلفتينر” عرضاً حول ميناء خورفكان ودوره في تعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية مستعرضاً إمكانات الميناء وموقعه الاستراتيجي وما يوفره من فرص لدعم حركة التجارة وربط الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويناقش خالد الحريمل الرئيس التنفيذي و نائب رئيس مجلس الادارة في مجموعة بيئة سبل توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات المتقدمة في القطاع الصناعي والتمويل والبنية التحتية والمهارات اللازمة لدعم هذا التحول ونمو الصناعة.

ويناقش سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وستيفان شوبباخ الرئيس التنفيذي لمجموعة "شيدي للضيافة" دور تطوير الوجهات والمجتمعات المتكاملة في جذب السكان والشركات والاستثمارات طويلة الأجل.

وفي جلسة "العقارات ودورها في دفع النمو الاقتصادي" يبحث عبيد عبدالرحمن المظلوم مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية في دائرة التسجيل العقاري في الشارقة ويوسف المطوع المدير التنفيذي للعقارات في "شروق" و المهندس ريمون خزامي نائب رئيس مجلس الادارة مجموعة الثريا العقارية مساهمة القطاع العقاري في النشاط الاقتصادي والاستثمار وتطوير الوجهات.

ويناقش علي سجواني العضو المنتدب في مجموعة داماك وريما سمعان الرئيس التنفيذي للحلول في "مايكروسوفت الإمارات" تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI) في القطاعين الحكومي والخاص ودوره في تطوير الخدمات ودعم اتخاذ القرار ضمن أطر الحوكمة والإشراف البشري.

ويستشرف أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم" ملامح مستهلك عام 2035 وتأثير الذكاء الاصطناعي والتحولات السكانية وأنماط الحياة الرقمية في توقعات المستهلكين وتجاربهم.

وتتناول جلسة "نحو غدٍ مستدام: آفاق جديدة للزراعة المستدامة" مستقبل هذا القطاع والفرص التي تتيحها التقنيات والممارسات المستدامة بمشاركة سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة وليث إبراهيم دوايري المدير التنفيذي لـ"تاثمير أغري تيك" وسكاي كورتز المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"بيور هارفست" للمزارع الذكية.

ويناقش سعادة حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وسعادة محمد هلال عضو مجلس الإدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة مريم راشد بن الشيخ مدير مجلس سيدات أعمال الشارقة والدكتور سليمان طارق العبد الجادر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "سنام" البيئة والبنية التحتية التي تدعم تأسيس الشركات وتوسعها وإعادة الاستثمار.

وفي جلسة حول تدفقات رؤوس الأموال العالمية يشارك صقر عريقات الأمين العام لمجموعة عمل دبي للأصول الرقمية وجيغار ساغار مؤسس "تراي ليف هولدينجز ليمتد" وعامر الأحبابي رئيس "فيرتكس القابضة" وخلود العميان الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير "فوربس الشرق الأوسط" لمناقشة توجهات المستثمرين وتمويل الشركات عالية النمو وفرص التوسع في الأسواق الجديدة.

ويشارك في المنتدى أيضاً رائد الأعمال والمستثمر البريطاني سايمون سكويب في جلسة بعنوان "الازدهار في عصر التحولات المستمرة" ورائد الأعمال ومطوّر الذكاء الاصطناعي الهندي فارون مايا الذي يلقي كلمة رئيسية بعنوان "ما بعد اليوم: الاستثمار في اقتصاد المستقبل".

وينظم "استثمر في الشارقة" المنتدى في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات حيث من المتوقع أن يستقطب أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 60 دولة بمشاركة أكثر من 80 متحدثاً من القادة وصنّاع القرار والخبراء ضمن برنامج يضم أكثر من 140 فعالية إلى جانب اجتماعات أعمال تجمع المستثمرين والشركات وصنّاع القرار لاستكشاف فرص الشراكة والتوسع والاستثمار.