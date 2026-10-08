أبوظبي تكثف استعداداتها لاستضافة النسخة الـ18 من بطولة العالم لمحترفي الجوجيتسو

أبوظبي في 8 أكتوبر /وام/ تتسارع وتيرة الاستعدادات في أبوظبي لانطلاق منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، المقررة خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر المقبل، في “مبادلة أرينا”، مع البدء في العد التنازلي للحدث العالمي، وتكثيف الجهود التنظيمية لاستضافة البطولة وإخراجها بأفضل صورة، بالتزامن مع تواصل الإقبال على التسجيل من اللاعبين والأكاديميات من مختلف دول العالم، بما يعكس المكانة الدولية التي باتت تحظى بها البطولة على أجندة رياضة الجوجيتسو العالم.

وتجمع البطولة نخبة اللاعبين والمدربين والأكاديميات، ضمن منظومة متكاملة تعكس ريادة دولة الإمارات في تطوير رياضة الجوجيتسو، فيما تفتح باب المشاركة أمام فئات الهواة والباراجوجيتسو والناشئين والأساتذة والمحترفين، من خلال برنامج يمتد 13 يوماً يتيح للاعبين من مختلف الأعمار والمستويات فرصة المنافسة في واحدة من أبرز البطولات العالمية.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن الاستعدادات تسير على قدم وساق، وأن اللجنة المنظمة تعتبر نفسها في حالة انعقاد دام من الآن، لأن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تجاوزت كونها بطولة دولية، لتصبح منصة تسهم في بناء علاقة مستدامة بين الرياضيين والعاصمة الإماراتية، بفضل ما توفره من مستويات تنظيمية وفنية متقدمة وتجربة متكاملة للمشاركين.

وقال إن البطولة أصبحت محطة سنوية ينتظرها اللاعبون من مختلف أنحاء العالم، إذ يعود إليها كثير منهم بعد سنوات وقد أصبحوا أبطالاً عالميين أو مدربين يقودون جيلاً جديداً من اللاعبين، بما يعكس دورها في صناعة الأبطال وبناء إرث رياضي مستدام.

وأضاف أن قوة البطولة لا تقتصر على المستوى الفني، بل تمتد إلى البيئة المتكاملة التي تستضيفها أبوظبي، حيث يخوض الرياضيون منافسات عالمية داخل الصالة، ويعيشون خارجها تجربة متميزة في مدينة رسخت مكانتها نموذجاً عالمياً في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، الأمر الذي يعزز رغبتهم في العودة والمشاركة عاماً بعد آخر.

وأشار إلى أن تكرار عودة اللاعبين والمدربين والعائلات إلى أبوظبي في كل نسخة يجسد عمق العلاقة التي نجحت البطولة في بنائها مع مجتمع الجوجيتسو العالمي، ويعكس رؤية دولة الإمارات في توظيف الرياضة جسراً للتواصل بين الشعوب وتعزيز قيم التميز والانفتاح والتبادل الثقافي.

ودعا الظاهري اللاعبين والأكاديميات من مختلف أنحاء العالم إلى استكمال إجراءات التسجيل للمشاركة في النسخة الثامنة عشرة، مؤكداً أن برنامج البطولة صُمم بما يوفر تجربة تنافسية وتنظيمية متكاملة لجميع الفئات، معرباً عن تطلعه إلى استقبال المشاركين في أبوظبي لمواصلة مسيرة نجاح البطولة.

وعلى مدى 18 عاماً، تحولت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو إلى محطة رئيسية على أجندة اللعبة العالمية، وأسهمت في الارتقاء بالمستوى الفني عبر جمع نخبة أبطال العالم في مواجهات عالية المستوى، بما يدعم تطوير الأداء وصقل الخبرات واكتشاف المواهب الواعدة، إلى جانب ترسيخ مكانة أبوظبي في ذاكرة آلاف الرياضيين الذين ارتبطت مسيرتهم بمحطات بارزة شهدتها العاصمة الإماراتية.