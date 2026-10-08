"أدكان فارما" توقع 5 اتفاقيات وشراكات دولية لتوطين صناعة الأدوية في الإمارات

ميلانو في 8 أكتوبر / وام/ وقعت شركة "أدكان فارما" الإماراتية 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات للإنتاج المحلي مع شركاء دوليين، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر "CPHI ميلانو 2026"، الذي أقيم خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الحالي .

وتغطي الاتفاقيات مجالات علاجية تشمل الأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، وتتضمن ترتيبات للترخيص ونقل التكنولوجيا وإقامة شراكات للتصنيع المحلي، بما يدعم توسيع القدرات الإنتاجية الدوائية وتعزيز منظومة الإمداد بالمنتجات العلاجية في الأسواق المستهدفة.

وتستهدف الشراكات، وفق الشركة، دعم خطتها لإنتاج الأدوية الضرورية محلياً في دولة الإمارات، بما يعزز القدرات التصنيعية الوطنية ويدعم فرص حصول المرضى على العلاجات اللازمة.

وقالت الدكتورة شيخة المزروعي، مدير إدارة الأبحاث والمختبرات بمؤسسة الإمارات للدواء، إن الشراكات الدولية في مجالات الترخيص وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي تمثل رافداً مهماً لتطوير الصناعة الدوائية الوطنية، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل على تكريس منظومة تنظيمية مرنة واستباقية تدعم الابتكار والاستثمار في القطاع، وترسخ أعلى معايير الجودة والسلامة والامتثال، بما يعزز القدرات التصنيعية الوطنية، ويرفع تنافسية المنتجات الدوائية المصنّعة في الدولة، ويوسع حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه، قال حمدان محمد الدهاماني، رئيس مجلس إدارة "أدكان فارما"، إن الاتفاقيات تعكس تركيز الشركة على بناء شراكات طويلة الأمد قادرة على تعزيز التصنيع المحلي وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية الأساسية، مشيراً إلى أن أولوية الشركة تتمثل في دعم وصول العلاج إلى المرضى، ونقل الخبرات، ومواصلة نمو قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

وقال الدكتور فوكيون سينيس، الرئيس التنفيذي لشركة "أدكان فارما"، إن مذكرات التفاهم والاتفاقيات تندرج ضمن استراتيجية الشركة للتوسع، موضحاً أن الشركة تستهدف، من خلال الترخيص ونقل التكنولوجيا، تقريب العلاجات الحيوية من المرضى في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، بالتوازي مع تعزيز قدراتها في مجالات الأورام ورعاية القلب والأوعية الدموية والسكري.

وتضم قائمة الشركاء شركات "إيلبين" و"ألفيون" و"جينيفارم" من اليونان، و"إينفينتيا" من الهند، و"لوتس" من تايوان، فيما أكدت "أدكان فارما" أن مؤسسة الإمارات للدواء تضطلع بدور محوري في دعم الأولويات الصناعية والصحية للدولة، عبر تطوير بيئة تنظيمية تعزز التصنيع الدوائي المحلي والجودة والامتثال والابتكار ومرونة سلاسل الإمداد، بما يتكامل مع المبادرات الوطنية، ومنها "اصنع في الإمارات"، والتوسع في الإنتاج المحلي، ويدعم تنمية القدرات التصنيعية الوطنية وتحسين وصول المرضى إلى الأدوية وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً لتصنيع الأدوية والابتكار.