"اكتفاء" تطرح منتجاتها العضوية في أسواق البحرين

الشارقة في 8 أكتوبر/ وام/ وقّعت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء» مع شركتَي «إنسيكلو تريد وبيتر فودز»، اتفاقية تعاون، بهدف توريد وتسويق المنتجات الغذائية العضوية والصحية وتوسيع نطاق توافرها في أسواق مملكة البحرين، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى ومعرض «صُنع في الخليج 2026» في دورته الأولى والمقام بمركز البحرين العالمي للمعارض من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري.

وتشمل المنتجات التي جرى طرحها في الأسواق البحرينية «ألبان مليحة» إلى جانب منتجات دقيق ومعكرونة «سبع سنابل» وتتوافر في عدد من منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة بما يعكس فرص التعاون بين الشركات الخليجية في قطاع الأغذية العضوية ويدعم تعزيز حضور المنتجات الخليجية وتوسيع خيارات المستهلكين.

وقال سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، إن الاتفاقية مع شركة «إنسيكلو تريد وبيتر فودز» تُمثّل خطوة ضمن جهود "اكتفاء" لتوسيع حضور منتجاتها العضوية في الأسواق الخليجية وفتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والتسويقي بما يُعزّز وصول هذه المنتجات إلى المستهلكين في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون.

وأوضح أن التعاون مع «إنسيكلو تريد وبيتر فودز» يأتي في إطار توجه «اكتفاء» إلى تشجيع المزيد من الشراكات التجارية بين مؤسسات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون.

وأشار الطنيجي إلى أن المشاركة في منتدى ومعرض «صُنع في الخليج 2026»، أتاحت فرصة التواصل مع الشركات والمؤسسات الخليجية وبحث مجالات التعاون المتاحة، مؤكداً أهمية مثل هذه الفعاليات في دعم حركة التجارة البينية الخليجية وتعزيز التكامل بين القطاعات الغذائية والصناعية في دول مجلس التعاون.