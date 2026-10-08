شرطة دبي تُحقق "المطابقة الكاملة" في جودة أعمال التدقيق الداخلي

دبي في 8 أغسطس / وام / حقق مكتب التدقيق الداخلي في شرطة دبي نتيجة "المطابقة الكاملة" في تقييم جودة أعمال التدقيق الداخلي، الذي أجرته جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ختام فعاليات مؤتمر رؤساء التدقيق التنفيذي" CAE 2026"، المُنعقد في أبوظبي من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس.

وسلم الدكتور علي محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات درع التكريم، للعقيد الدكتور خبير مشعل الزرعوني، مدير مكتب التدقيق الداخلي في شرطة دبي، والرائد سما عبد الرحيم صفر، رئيس قسم التدقيق التشغيلي، والمهندسة خلود المرزوقي، رئيس قسم تدقيق تكنولوجيا المعلومات.

وجاءت النتيجة بعد مراجعة شاملة لمنهجيات وآليات عمل مكتب التدقيق الداخلي في شرطة دبي ومدى توافقها مع المعايير المهنية المعتمدة، حيث أكد التقييم تحقيق "المطابقة الكاملة"، بما يعكس مستوى النضج والكفاءة وفاعلية الممارسات المتبعة.

ويجسّد الإنجاز حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ترسيخ الحوكمة والشفافية والتميز المؤسسي، وتعزيز دور التدقيق الداخلي في رفع كفاءة الأداء وتحسين العمليات وإدارة المخاطر وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وأكد العقيد الدكتور خبير مشعل الزرعوني حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تطبيق المعايير العالمية ومواكبة أفضل الممارسات المهنية والتطوير المستمر لمنهجيات التدقيق الداخلي.

وأضاف أن تحقيق "المطابقة الكاملة" يمثل ثمرة للدعم المستمر من القيادة العامة لشرطة دبي وجهود فرق العمل، ويشكل حافزاً لمواصلة تطوير منظومة التدقيق وتعزيز قيمتها المضافة ودورها في دعم التميز والريادة المؤسسية.

ومن جانبه، هنّأ الدكتور علي محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، القيادة العامة لشرطة دبي وفريق مكتب التدقيق الداخلي بهذا الإنجاز، مؤكداً أن "المطابقة الكاملة" تعكس التزاماً مؤسسياً بجودة أعمال التدقيق والتطوير المستمر.

وقال: "تنطلق رسالتنا، بصفتنا جمعية مهنية غير ربحية، من خدمة المهنة والارتقاء بممارساتها. ونحرص على أن يكون تقييم الجودة أكثر من مجرد التحقق من المطابقة؛ بل أداة لتعزيز الثقة وتحديد فرص التطوير، من خلال تقييم مستقل وموضوعي وتوصيات عملية تعزز أثر التدقيق الداخلي في الحوكمة وإدارة المخاطر ودعم اتخاذ القرار".

وأضاف: "أن الجمع بين المرجعية المهنية العالمية والخبرة المتخصصة في بيئة العمل المحلية يمكّننا من تقديم تقييم ذي قيمة عملية للمؤسسات، وتحويل نتائجه إلى فرص تطوير ملموسة تسهم في رفع جودة الأداء واستدامته".

وتُعد جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات جمعية مهنية غير ربحية، والجهة المهنية المعترف بها من المعهد العالمي للمدققين الداخليين"The IIA " في الدولة، وتعمل على تطوير المهنة والارتقاء بممارساتها.