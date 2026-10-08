أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام/ شارك المجلس الوطني الاتحادي يشارك في اجتماع فريق الاتحاد البرلماني الدولي للعلوم والتكنولوجيا الذي عُقد في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا، ضمن أعمال الجمعية العامة 153 للاتحاد البرلماني الدولي. ومثل المجلس سعادة أحمد مير هاشم خوري، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي حيث تم انتخابه نائباً لرئيس الفريق.وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بدور البرلمانات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأنشطة الفريق في إطار استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي للفترة 2027–2031.

وأكد خوري خلال مناقشة موضوع الدبلوماسية البرلمانية والعلمية في أوقات النزاع، أهمية تعزيز التكامل بين الدبلوماسيتين البرلمانية والعلمية، وتطوير شراكة مؤسسية بين البرلمانيين والعلماء، بما يسهم في تحويل المعرفة العلمية إلى سياسات وتشريعات فاعلة، وضمان توظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة وأخلاقية لخدمة الإنسان والتنمية والسلام.

كما تناول الاجتماع موضوعات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، وتعزيز المشاركة البرلمانية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وسبل تطوير دور الفريق في دعم البرلمانات ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.