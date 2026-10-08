تعاون بين "أبوظبي للزراعة" و"زايد الخير"

أبوظبي في 8 أكتوبر / وام / وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد الخير؛ وذلك ضمن فعاليات "الأسبوع العالمي للغذاء" المنعقد في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر .

وقع المذكرة كل من سعادة الدكتور طارق أحمد العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة وسعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي المدير العام لمؤسسة زايد الخير ، بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار مؤسسي للتعاون بين الطرفين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام، حيث تشمل مجالات التعاون تنفيذ المبادرات المشتركة في الزراعة والأمن الغذائي، بما يدعم الاستدامة ويحسن جودة الحياة للمجتمع، إلى جانب دعم البرامج الخيرية والإنسانية المرتبطة بتوفير الغذاء، وتعزيز قدرات الفئات المحتاجة عبر مشاريع زراعية إنتاجية مستدامة.

كما تتضمن مجالات التعاون تنسيق الجهود في مجالات السلامة الغذائية، وتبادل المعرفة لضمان توفير غذاء آمن وعالي الجودة للمستفيدين من مبادرات المؤسسة، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريب وبناء قدرات في المجالات الزراعية والغذائية، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزية القطاع.

وتشمل الشراكة أيضاً التعاون في إدارة الأزمات والطوارئ الغذائية، من خلال دعم المبادرات الإنسانية المرتبطة بتوفير الغذاء خلال الكوارث والظروف الاستثنائية، إلى جانب تنظيم فعاليات ومبادرات توعوية مشتركة لتعزيز الوعي المجتمعي في مجالات الزراعة والغذاء والأمن الحيوي.

كما تأتي هذه المذكرة في سياق الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة زايد الخير، التي تضع استدامة الزراعة والغذاء في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى بناء منظومات متكاملة تجمع بين العمل الإنساني والتنمية المستدامة، من خلال تمكين المجتمعات وتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق الشراكات المؤثرة.

وقال سعادة الدكتور طارق أحمد العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة: "يسعدنا التعاون مع مؤسسة زايد الخير لبناء نموذج متكامل يجمع بين الخبرة الفنية والتنظيمية للهيئة والدور التنموي والإنساني الرائد للمؤسسة".

وأضاف :"تسهم هذه المذكرة بشكل مباشر في دعم استراتيجيتنا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام من خلال تنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز الإنتاج المحلي، ونقل المعرفة والحلول الزراعية الحديثة، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأزمات الغذائية وضمان سلامة وجودة الغذاء لكافة أبناء المجتمع، بما يعزز مكانة أبوظبي والدولة كمركز عالمي للابتكار والاستدامة.

وأكد أن مذكرة التفاهم تفتح آفاقاً جديدة لنقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية في المجالات الزراعية والغذائية، حيث نسعى من خلالها إلى دعم المشاريع الإنتاجية المستدامة وتمكين الفئات المستهدفة، إلى جانب تعزيز التوعية بالأمن الحيوي والسلامة الغذائية، بما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد وتحويل العمل الإنساني إلى منظومة تنموية ذات أثر ملموس ومستدام".

وأكد سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي المدير العام لمؤسسة زايد الخير ، أن هذه المذكرة تمثل امتداداً لتوجه المؤسسة الاستراتيجي الجديد نحو بناء منظومات تنموية مستدامة، تربط بين العمل الإنساني والإنتاج الزراعي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز جودة الحياة، مشيراً إلى أن المؤسسة تركز جهودها على تمكين الفئات المستهدفة من خلال مشاريع إنتاجية مستدامة، تضمن توفير الغذاء وتعزز الاعتماد على الذات، وهو ما يتحقق من خلال شراكاتنا مع الهيئة والجهات الوطنية في الدولة وخارجها.

وأضاف :" تعكس هذه الشراكة أهمية التكامل المؤسسي في مواجهة التحديات المستقبلية، خصوصاً في مجالات الأمن الغذائي وإدارة الأزمات، بما يضمن استمرارية الإمدادات الغذائية وجودتها، ويعزز جاهزية المجتمعات. حيث إن التعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية يمثل فرصة لتكامل الجهود في مجالات بناء القدرات، وتنفيذ المبادرات المشتركة التي تخدم المجتمع وتعزز الأمن الغذائي.