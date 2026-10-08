منتخب الدراجات يرفع رصيده إلى 8 ميداليات في البطولة العربية بسوريا

دمشق في 8 أكتوبر/ وام / أضاف منتخب الإمارات للدراجات الهوائية، ثلاث ميداليات جديدة، بواقع ذهبيتين وفضية، إلى رصيده في البطولة العربية للدراجات المقامة حاليا في سوريا، والمستمرة حتى 13 أكتوبر الجاري.

وتوج منتخب الإمارات بذهبية سباق الفرق المختلط، بمشاركة كل من عبدالله جاسم ، وراشد البلوشي، وصفية الصايغ، وزهرة حسين.

وفي منافسات فئة الشباب، واصل سيف الغاوي نتائجه المميزة في البطولة، بعدما أحرز فضية سباق الفردي العام، ليضيف ميدالية جديدة إلى رصيده الشخصي وإلى حصيلة المنتخب، بعدما سبق له الصعود إلى منصة التتويج في سباق الفردي ضد الساعة.

كما نجح منتخب الشباب في حصد ذهبية ترتيب الفرق لفئة الشباب في السباق ذاته، ليخرج المنتخب من المنافسات بثلاث ميداليات جديدة تؤكد تفوقه وحضوره في أكثر من فئة وسباق.

وقام بتتويج الأبطال الدكتور ياسر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، بحضور داتو أمارجيت سينغ جيل، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات.

وكان منتخب الإمارات قد حصد خلال المنافسات السابقة خمس ميداليات، بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات، قبل أن يواصل إضافة المزيد من الميداليات في المنافسات الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية حتى الآن إلى 8 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات.