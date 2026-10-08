200 شركة و700 علامة في معرضي العطور والتجميل بالشارقة

الشارقة في 8 أكتوبر / وام / تنطلق غداً في مركز إكسبو الشارقة فعاليات الدورة الرابعة من معرض الإمارات للعطور والعود والدورة الثانية من معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل و يقامان بالتزامن خلال الفترة من 9 إلى 18 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 200 شركة ونحو 700 علامة تجارية في معرض الإمارات للعطور والعود.

وقال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة : يعكس معرض الإمارات للعطور والعود ارتباط هذه الصناعة بجذور ثقافتنا العربية والإماراتية حيث يشكل العطر والعود جزءاً من تفاصيل الضيافة والهوية والموروث الاجتماعي فيما تواصل هذه الصناعة تطورها من خلال ابتكارات تواكب تطلعات الأجيال الجديدة وتنوع أذواق المستهلكين ويأتي تنظيم المعرض بالتزامن مع معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل ليجمع مجموعة أوسع من القطاعات والعلامات التجارية في مكان واحد ويوفر للزوار تجربة متكاملة تجمع بين العطور والعود والجمال والعناية.

وأضاف : نحرص من خلال تنظيم هذين المعرضين على تقديم تجربة متخصصة تتجاوز عرض المنتجات إلى تسليط الضوء على قطاعات تمتلك حضوراً ثقافياً وتجارياً مهماً في المنطقة وتوفير منصة للشركات والعلامات التجارية الإقليمية والدولية لعرض منتجاتها وإطلاق علاماتها والتواصل مع العملاء وتوسيع حضورها في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية كما تعكس المشاركة الواسعة والتنوع الكبير في المنتجات حرصنا على استقطاب تجارب مختلفة تثري المعرضين وتمنح الزوار فرصة أوسع لاكتشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات في عالم العطور والعود ومستحضرات التجميل والجمال.

ويشهد معرض الإمارات للعطور والعود مشاركة علامات تجارية من عدد من الأسواق الإقليمية والدولية من بينها الصين وتركيا والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وقطر والهند في حين يستقطب معرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل شركات من الهند والكويت والإمارات العربية المتحدة إلى جانب منتجات وعلامات تجارية من أوروبا وآسيا والدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي بما يعكس تنوع المشاركة واتساع الحضور الدولي والإقليمي للمعرضين.