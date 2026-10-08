" صحة دبي " تحتفي بانضمام الدفعة الـ11 إلى برنامج "طب وعلوم"

دبي في 8 أكتوبر/ وام/ احتفت هيئة الصحة في دبي بانضمام 49 طالباً وطالبة إلى الدفعة الحادية عشرة من برنامج الرعاية الدراسية للطلبة المواطنين "طب وعلوم"، الذي يستهدف نخبة من خريجي الثانوية العامة وطلبة الجامعات لدراسة التخصصات الصحية، وذلك خلال لقاء جمع الطلبة بمعالي البروفيسور الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام الهيئة والذي شهد توقيع عقود الرعاية للدفعة الجديدة.

ومنذ إطلاق البرنامج عام 2016 وحتى العام الجاري بلغ إجمالي عدد الطلبة الملتحقين به 618 طالباً وطالبة، بينهم 297 خريجاً، بما يعكس جهود الهيئة المستمرة في دعم وتأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات الصحية، وتعزيز جاهزيتها للمساهمة في مسيرة تطور القطاع الصحي في دبي.

وشكلت الإناث 84.8% من إجمالي الملتحقين بالبرنامج، مقابل 15.2% من الذكور واستحوذ تخصص الطب البشري على نحو 60% من إجمالي الملتحقين بالبرنامج، يليه تخصص التمريض، ثم التخصصات الطبية المساندة، التي تشمل مجالات متعددة من بينها الأشعة والصيدلة والعلاج الطبيعي والتغذية وغيرها من التخصصات الصحية.

وشهدت التخصصات المشمولة في البرنامج تطوراً على مدار السنوات بما يتماشى مع الأولويات الصحية واحتياجات القطاع، حيث تمت إضافة تخصصات جديدة من بينها تخصص الصحة العامة، بناءً على دراسة السعة السريرية لضمان تأهيل الكفاءات الوطنية في المجالات الصحية ذات الأولوية.

وقالت أسماء الشريف، المديرة التنفيذية لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي إن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لاستدامة تطور القطاع الصحي، مشيرة إلى أن تمكين الطلبة المواطنين من بناء مسارات أكاديمية ومهنية في التخصصات الصحية يسهم في رفد القطاع بكفاءات مؤهلة وقادرة على مواكبة احتياجاته وتطلعاته المستقبلية.

وأضافت أن برنامج "طب وعلوم" يمثل استثماراً طويل الأمد في الكفاءات الوطنية، يبدأ بدعم الطالب في مسيرته الأكاديمية، ويمتد إلى تأهيله للمساهمة بفاعلية في القطاع الصحي ، مشيرة إلى أن انضمام الدفعة الحادية عشرة يجسد استمرارية هذا الاستثمار، ودور البرنامج في بناء جيل جديد من الكفاءات الصحية الوطنية».

من جانبها، ذكرت الدكتورة خولة الحجاج، مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة في دبي أن برنامج "طب وعلوم" يوفر منظومة متكاملة لدعم الطلبة المواطنين طوال مسيرتهم الدراسية، تجمع بين الرعاية الأكاديمية وفرص التدريب والتطوير العملي، بما يسهم في تنمية معارفهم ومهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم للانتقال إلى الحياة المهنية بعد استكمال دراستهم.

وأوضحت أن البرنامج يستهدف استقطاب وتأهيل الطلبة المواطنين الراغبين في دراسة التخصصات الصحية وفق معايير محددة، بما يدعم إعداد كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على المساهمة بفاعلية في القطاع الصحي.