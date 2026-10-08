برنامج "معاً للأسرة المبدعة" يواصل تعزيز الشراكة الأسرية وتنمية إبداع الأطفال

الشارقة في 8 أكتوبر/وام/ يواصل برنامج "معاً للأسرة المبدعة" حضوره ضمن برامج مؤسسة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين الهادفة إلى تعزيز الشراكة الأسرية ودعم دور الأسرة في تنمية الطفل .

نُفذت فعاليات البرنامج تحت شعار "أسرة مترابطة وقيم راسخة" بمشاركة 1171 طفلاً و276 ولي أمر في مختلف مراكز أطفال الشارقة بإمارة الشارقة.

اشتملت الفعاليات على باقة متنوعة من الورش والأنشطة التي صُممت لتوفير تجارب مشتركة تجمع الأطفال وأولياء أمورهم وتغطي مجالات الإبداع والفنون والموسيقى والقصص والعمل الجماعي إلى جانب أنشطة ثقافية وترفيهية بما أتاح للمشاركين فرصاً للتعلم والاستكشاف والتعبير عن الأفكار والمواهب في أجواء أسرية تفاعلية .

وتضمن البرنامج أيضا عروضاً فنية وثقافية ومشاركة في "الكورال" أسهمت في إثراء التجربة وتنمية القدرات الفنية لدى الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وتبرز قيمة هذه اللقاءات التشاركية في ما توفره للأطفال من شعور بالدعم والاحتواء والأمان النفسي وما تسهم به في تعميق التواصل بين أفراد الأسرة وتعزيز الترابط بينهم إلى جانب دورها في بناء الثقة بالنفس وتحفيز المشاركة الإيجابية وترسيخ القيم الأسرية بما يثري تجارب الأطفال ويصنع لهم ذكريات جميلة تظل حاضرة في وجدانهم لسنوات طويلة.

وأكدت مؤسسة أطفال الشارقة أن البرنامج يأتي ضمن توجهها تطوير مبادرات نوعية تستجيب لاحتياجات الأطفال وأسرهم وتوفر لهم تجارب ثرية تسهم في اكتشاف القدرات وصقل المهارات مشيرة إلى أن تفاعل الأسر ومشاركتها يمثلان رافداً مهماً في تطوير البرامج المستقبلية بما يعزز جودة التجربة المقدمة للأطفال ويدعم بناء جيل يمتلك الثقة والمهارات والقدرة على الإبداع والمشاركة.