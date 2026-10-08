"شراع" وجامعة الذيد يتعاونان لتحويل الأفكار الطلابية إلى مشاريع قابلة للنمو

الشارقة في 8 أكتوبر / وام / وقع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) اليوم مذكرة تفاهم مع جامعة الذيد بهدف فتح المجال أمام الطلبة والخريجين لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى شركات ناشئة قابلة للنمو من خلال الاستفادة من برامج "شراع" وخبراته وما يقدمه من فرص الوصول إلى الأسواق بما يعزز الربط بين المواهب الأكاديمية ومنظومة ريادة الأعمال في الشارقة.

وقعت مذكرة التفاهم سعادة سارة بلحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) والدكتورة عائشة بوشليبي مديرة جامعة الذيد في مقر الجامعة.

تدعم الشراكة بين الجانبين تطوير الشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية عبر تشجيع المشاريع التي تستجيب للفرص الناشئة وأولويات التنمية والابتكار في الشارقة ودولة الإمارات.

وسيتمكن طلبة جامعة الذيد وخريجوها من الاستفادة من برامج "عضوية شراع" بما يساعدهم على اختبار أفكارهم وتطوير نماذج أعمالهم واستكشاف فرص دخول السوق والنمو على أن تتاح لهم فرص المشاركة في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال ومعارض التوظيف للشركات الناشئة وتحديات الابتكار وغيرها من الأنشطة التي ينظمها "شراع".

ويدعم "شراع" تنظيم فعاليات وورش عمل وندوات وبرامج توعوية مشتركة حول ريادة الأعمال والابتكار إلى جانب التعاون في المبادرات والحملات التي تسلط الضوء على قصص النجاح والأثر المتحقق وتعزز ثقافة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة.

وقالت سعادة سارة بالحيف النعيمي إن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية يعد أحد الركائز الأساسية في نهج شراع لدعم ريادة الأعمال انطلاقاً من إيماننا بأهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتمكينهم من تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى شركات ناجحة.

وأضافت أن مذكرة التفاهم مع جامعة الذيد امتداد لجهودنا في تعزيز هذا التعاون وتوسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الطلبة والخريجين للاستفادة من البرامج المتخصصة والخبرات العملية التي تساعدهم على دخول عالم ريادة الأعمال بثقة وكفاءة ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تطوير مبادرات مشتركة تربط المعرفة الأكاديمية بمتطلبات السوق وتفتح آفاقاً جديدة أمام المواهب الواعدة لتأسيس شركات قادرة على النمو والمنافسة بما يسهم في تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز مكانة الشارقة مركزاً لريادة الأعمال والابتكار.

من جانبها قالت الدكتورة عائشة بوشليبي مديرة جامعة الذيد : " تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز دور الجامعة بوصفها بيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال وترجمة المعرفة والبحث العلمي إلى حلول ومشاريع تسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية المستدامة ونسعى من خلال تعاوننا مع مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" إلى تمكين طلبتنا وخريجينا وأعضاء الهيئة الأكاديمية من تطوير أفكارهم وابتكاراتهم وربطها باحتياجات السوق والفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية بما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع لتحويل الأفكار والأبحاث إلى مشاريع قابلة للنمو والاستدامة ويسهم في إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات وروح المبادرة للمشاركة بفاعلية في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة".

وسيتعاون "شراع" وجامعة الذيد في تنظيم ورش العمل والندوات والبرامج التوعوية إلى جانب إطلاق حملات مشتركة تسلط الضوء على قصص النجاح الريادية والفرص الناشئة في القطاعات ذات الأولوية.