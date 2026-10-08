وزير الاستثمار ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربط السككي والتكامل في البنية التحتية

الرياض في 8 أكتوبر/وام/ وقّع معالي محمد حسن السويدي؛ وزير الاستثمار وصاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية اليوم، في الرياض مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، من خلال تطوير الربط السككي بين البلدين، وتيسير حركة نقل السلع والبضائع، إلى جانب تعزيز فرص التكامل في البنية التحتية وقطاع الطاقة، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة.

شملت المذكرة الاتفاق على المبادئ العامة للربط السككي بين البلدين، وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز التكامل اللوجستي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة والنقل عبر الحدود، ودعم فرص التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي.

وفي إطار تعزيز التكامل في البنية التحتية بين البلدين، تضمنت المذكرة التعاون في مجالات الربط الكهربائي وتبادل وبيع الكهرباء، وإجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لتقييم فرص الربط، إلى جانب التنسيق مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن توسعة منظومة الربط الكهربائي الخليجي، بما يدعم كفاءة منظومات الطاقة ويعزز الترابط الإقليمي.