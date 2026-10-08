المنتدى العالمي للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية 2026 ينطلق 12 أكتوبر في دبي

ديي في 8 أكتوبر/ وام / تنطلق أعمال الدورة الرابعة عشرة من المنتدى العالمي للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية 2026 يوم 12 أكتوبر المقبل وتستمر يومين بمركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم مشترك بين الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات و"حوارات الاستدامة" في مركز دبي التجاري العالمي.

يجمع المنتدى نخبة من صنّاع السياسات وقادة الأعمال وخبراء الاستدامة والمستثمرين والأكاديميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة أحد أبرز التساؤلات التي تفرض نفسها اليوم وأهمها كيف يمكن تحويل التزامات الاستدامة إلى أثر حقيقي وقابل للقياس ومستدام.

وتحت شعار" مسارات التغيير: أثر حقيقي وليس مجرد وعود"، يدفع المنتدى، على مدى يومين، الحوار حول الاستدامة إلى ما بعد مرحلة التصريحات والطموحات، ليركز على التنفيذ والمساءلة والابتكار وتحقيق نتائج ملموسة.

ويستقطب المنتدى مشاركين من مختلف القطاعات بدول العالم المختلفة لاستعراض القوى والتحولات التي تعيد رسم مسار الاستدامة. ومن خلال برنامج حافل يضم جلسات عامة رفيعة المستوى، وكلمات رئيسية، وجلسات حوارية خاصة، ونقاشات مع نخبة من الخبراء، يتناول المشاركون مجموعة من أبرز قضايا الاستدامة التي تواجه الاقتصادات والمجتمعات اليوم.

ويستضيف المنتدى نخبة بارزة من المتحدثين الرئيسيين، من بينهم نافيد حنيف، الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة؛ ويوجين ماين، مؤسس مجموعة ترايستار ورئيسها التنفيذي؛ والدكتور ناصر السعيدي، رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه ورئيس مجلس إدارة مجلس صناعات الطاقة النظيفة؛ والدكتور ماثيو بيل، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للأبنية الخضراء؛ وسارة شو، المدير التنفيذي لمجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.

ويتضمن المنتدى جلسة حوارية خاصة مع الدكتورة أغنيس كاليباتا، رئيسة المجموعة الاستشارية «C4Impact» ووزيرة الزراعة والثروة الحيوانية السابقة في رواندا، تستعرض خلالها رؤيتها حول التنمية المستدامة، والنظم الغذائية، والمرونة المناخية، إلى جانب تجربتها الشخصية في ترجمة الالتزامات العالمية إلى إجراءات عملية ذات أثر ملموس.

وتتنقل نقاشات المنتدى بين أبرز مسارات العمل في مجال الاستدامة، بدءاً من "التمويل المناخي 2.0 " ونماذج التمويل اللازمة لدفع التحولات واسعة النطاق، مروراً بـ«التنقل المستدام» والتحول نحو منظومات نقل أنظف وأكثر ترابطاً ومرونة، و«الصناعات نحو الحياد الكربوني» وخفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات ذات الانبعاثات المرتفعة، وصولاً إلى "استدامة الرعاية الصحية" والحاجة الملحة إلى بناء منظومات رعاية صحية أكثر كفاءة وأقل انبعاثاً للكربون.

وتتناول النقاشات "الاقتصاد الأزرق 2030" وسبل حماية الموارد البحرية والساحلية والاستفادة منها بصورة مستدامة، إلى جانب ابتكارات ذات أثر والتي تقدم حلولاً تتجاوز حداثة الفكرة لتحقق قيمة بيئية واجتماعية ملموسة وقابلة للقياس.

ويسلط المنتدى الضوء على الممارسات الرائدة التي تبين كيف يمكن تحويل الطموحات إلى استراتيجيات موثوقة، وإجراءات قابلة للتوسع، وأثر طويل الأمد.

ويبحث المنتدى سبل تكامل السياسات والتمويل والتكنولوجيا والابتكار والشراكات لتسريع التغيير الشامل في مختلف الأنظمة والقطاعات ويتضمن لطلبة الجامعات، تتيح للجيل القادم مساحة للمشاركة في حوار هادف حول أبرز القضايا الملحة المرتبطة بالاستدامة والعمل المناخي.

وفي تصريح لها قبيل انعقاد المنتدى، قالت الدكتورة حبيبة المرعشي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: "وصلت أجندة الاستدامة اليوم إلى مرحلة مفصلية فقد شهدنا تقدماً كبيراً في رفع مستوى الطموح وإعلان الالتزامات، إلا أن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد ذلك، في كيفية ترجمة هذه الالتزامات إلى قرارات واستثمارات وابتكارات ونتائج قابلة للقياس.. صُمم المنتدى العالمي للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ليجمع القيادات والمؤسسات القادرة على دفع هذه الأجندة قدماً ونطمح إلى إطلاق حوارات لا تنتهي باختتام أعمال المنتدى، بل تقود إلى شراكات وعمل ملموس وأثر يمتد إلى ما بعده".

وإلى جانب تبادل المعارف والخبرات، يولي المنتدى اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون وترسيخ المسؤولية المشتركة فحجم التحديات وتعقيدها، بدءاً من تغير المناخ وأمن الموارد، وصولاً إلى التنمية الحضرية المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، يفرضان حلولاً مشتركة لا يستطيع أي قطاع تقديمها بمفرده.

ويفتح المنتدى العالمي للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 2026 باب التسجيل أمام الأفراد والمؤسسات الراغبة في المشاركة، وذلك عبر الرابط التالي: https://forms.gle/Tm8FeUUapaj59g2K9

ومع دخول الجهود العالمية في مجال الاستدامة مرحلة جديدة، لم يعد الطموح وحده كافياً، بل بات تحقيق الأثر وترسيخ المصداقية والمساءلة على القدر نفسه من الأهمية.

ومن هذا المنطلق، يسعى المنتدى العالمي للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 2026 إلى أن يكون قوة دافعة نحو أجندة للاستدامة تركز على العمل والتنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة.