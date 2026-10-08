دائرة الصحة أبوظبي: قرار مجلس الوزراء يدعم تطوير بيئة غذائية أكثر صحة في الإمارات

أبوظبي في 8 أكتوبر /وام/ أكد سعادة الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي لـ"الحياة الصحية" في دائرة الصحة – أبوظبي، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب الصوديوم وإجمالي السكريات والدهون الكلية في عدد من المنتجات الغذائية المطروحة في الأسواق، يدعم توجهات دولة الإمارات نحو تطوير بيئة غذائية أكثر صحة، ويشكل خطوة مهمة في جهود الوقاية وتعزيز الصحة العامة.

وأوضح أن التطبيق التدريجي للقرار حتى عام 2030، مع استهداف المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكاً، يتيح تحسين تركيبتها الغذائية بصورة متدرجة، ويمنح المصنعين مساحة زمنية كافية لإعادة صياغة منتجاتهم وفق متطلباته، مع الحفاظ على المذاق والجودة اللذين يتوقعهما المستهلكون.

وأشار إلى أن "الحياة الصحية" تواصل، إلى جانب دائرة الصحة – أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، وبالتعاون الوثيق مع شركائها في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، العمل على دفع جهود إعادة صياغة المنتجات الغذائية، بما يجعل تحسين القيمة والتركيبة الغذائية للمنتجات جزءاً من منظومة متكاملة، بدلاً من أن تقع مسؤولية الاختيارات الصحية على المستهلك وحده عند كل عملية شراء.

وقال إن هذا التوجه يندرج ضمن جهود شاملة لإرساء منظومة غذائية صحية، تقوم على تكامل أدوار الجهات الحكومية والمنتجين ومنافذ البيع بالتجزئة ومقدمي خدمات الأغذية، بما يشمل تحسين الخيارات الغذائية المتاحة، وطرق الترويج لها وعرضها، إلى جانب تطوير المعلومات التي يستند إليها الأفراد في اتخاذ قراراتهم الغذائية.

وأكد أن "الحياة الصحية" تستهدف أن تمتلك دولة الإمارات "المنظومة الغذائية الأكثر صحة في العالم"، لافتاً إلى أن تحقيق هذه الرؤية يستند إلى نهج وقائي مدروس وقابل للتطبيق على نطاق واسع، يجمع بين تطوير المنتجات وتحسين البيئة التي يتخذ فيها الأفراد خياراتهم الغذائية.

وأضاف أن تضافر الجهود بين الجهات المعنية يمثل عاملاً أساسياً في ترجمة هذه الخطوة إلى تحسينات مستدامة في صحة أفراد المجتمع، بالتوازي مع مواصلة دعم ازدهار القطاع الغذائي في دولة الإمارات.