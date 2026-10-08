مبادرة "مستقبل الصحة" تدعو إلى تسريع التحول نحو نماذج الرعاية الصحية الاستباقية 

أبوظبي في 8 أكتوبر/وام/ أكدت مبادرة «مستقبل الصحة – مبادرة عالمية من أبوظبي»، خلال الإحاطة الإعلامية التي استضافتها دائرة الصحة – أبوظبي قبيل انطلاق «قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026»، ضرورة تعزيز قدرة النظُم الصحية على استشراف المخاطر استباقياً وقبل حدوثها، من خلال تسريع التحول للانتقال من نماذج الرعاية الصحية التي تركز على الاستجابة للأمراض بعد حدوثها إلى نماذج رعاية استباقية قائمة على البيانات وتتمتع بالقدرة على التنبؤ بالمخاطر والوقاية منها وحماية الصحة العامة.

ومع التطورات المتسارعة في مجالات علم الجينوم والطب الدقيق والذكاء الاصطناعي، تتوسع القدرة على فهم المخاطر الصحية واكتشافها مبكراً، ولكن التحدي الرئيسي يتمثل في تحويل هذه المعرفة إلى رعاية صحية فاعلة واستباقية في الوقت المناسب.

فالكشف المبكر وحده لا يكفي بل يجب أن تواكبه سياسات داعمة واستثمارات مناسبة وكفاءات مؤهلة وثقة مجتمعية راسخة، بما يضمن ترجمة هذا التقدم إلى نتائج صحية أفضل لمختلف فئات المجتمع.

ويتصدر هذا التحدي أجندة قمة مستقبل الصحة في أبوظبي، التي تُعقد تحت شعار «نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقياً» في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري في مركز أدنيك بأبوظبي.

ويطرح هذا الشعار موضوعاً جوهرياً في صميم الحوار العالمي حول الصحة، وهو كيفية توظيف النظم الصحية للمعارف الحالية لتعزيز الصحة مستقبلاً.

وخلال الإحاطة الإعلامية، قالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: "تحدد قدرتنا على اتخاذ إجراءات استباقية ملامح المرحلة المقبلة من مستقبل الرعاية الصحية.. فالتطورات العلمية والتكنولوجية تساعدنا على فهم المخاطر الصحية بدقة أكبر، إلا أن قيمتها الحقيقية تكمن في قدرتنا على تحويل هذه المعرفة إلى مستويات رعاية أفضل وتمكين الناس من عيش حياة أكثر صحة وجودة.

وأضافت أنه من خلال مبادرة «مستقبل الصحة»، تجمع أبوظبي بين الخبرات المتخصصة والرؤى المتعلقة بالسياسات والاستثمارات اللازمة لدفع هذا التحول ونطمح إلى تحويل الاكتشافات العلمية إلى حلول وتطبيقات عملية، بما يساعد النظم الصحية على استباق التحديات، وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة المتغيرات، وتمكين الأفراد والمجتمعات من التمتع بحياة مديدة وأكثر صحة.

وسلّطت الإحاطة الضوء على سلسلة «رؤى وتصورات أبوظبي» لتبادل الخبرات والمعرفة، والتي تستند إلى إمكانات أبوظبي وخبراتها في ستة مجالات، وهي الحياة الصحية المديدة، والحياة الصحية، والخصوبة، والسرطان، والأمراض النادرة، وعلم الجينوم والعلاجات.

وستثري هذه السلسلة موضوعات محددة ضمن برامج مبادرة «مستقبل الصحة» وبرنامج القمة من خلال دروس عملية ورؤى متعلقة بالسياسات التي تعتمدها إمارة أبوظبي، إضافة إلى تجارب عالمية أوسع.

وتهدف هذه السلسلة إلى مساعدة الدول وصنّاع السياسات على استكشاف سُبل الاستفادة من النُهج والتجارب التي أثبتت فاعليتها ضمن منظومة صحية معينة، وتوظيف الدروس المستفادة منها لدعم تطوير منظومات صحية أخرى.

وناقشت جلسة حوارية بمشاركة الشركاء المؤسسين لمبادرة مستقبل الصحة، وهم «بيورهيلث»، وشركة «M42»، ومعهد الحياة الصحية أبوظبي، و«مبادلة بايو»، دلالات شعار «نحو نُظم صحية تستشعر المخاطر استباقياً» وانعكاساته على أعمال مؤسساتهم. وتناولت الجلسة سُبل الاستفادة من تكامل الجهود في مجالات تقديم الرعاية الصحية والبحوث والتكنولوجيا وعلوم الحياة، لتحويل القدرات التنبؤية القائمة على البيانات إلى نتائج صحية أفضل.

وقال عدنان أنجم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للمجموعة في «بيورهيلث»: "بالنسبة لنا، يبدأ مستقبل الصحة بالقدرة على اكتشاف المؤشرات مبكراً والتدخل في الوقت المناسب، بما يساعد على تجنب المخاطر التي قد تؤثر لاحقاً بصورة كبيرة في حياة الإنسان. . وهناك العديد من الفعاليات التي تجمع الخبراء للحديث عن مستقبل الصحة، لكن القليل منها يتيح الإسهام فعلياً في بناء هذا المستقبل. وهنا، نعمل على تطوير حلول يمكن تطبيقها والاستفادة منها وتوسيع نطاق اعتمادها حول العالم".

بدوره، قال ديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «إم 42»: "من خلال الجمع بين الرؤى والبيانات على مستوى الأفراد والمجتمعات، يمكننا اكتشاف الأمراض وتشخيصها في مراحل مبكرة، وتطوير علاجات أكثر تخصيصاً ودقة، وتقديم خدمات رعاية صحية مصممة بما يتناسب مع احتياجات كل فرد ولا أرى أن هناك منصة عالمية أفضل من منصة مستقبل الصحة لاحتضان مثل هذه النقاشات وتحويلها إلى خطوات عملية، وتحديد السُبل التي تمكّننا من إحداث أثر ملموس على المستويين المحلي والعالمي".

وقال حمد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «مبادلة بايو»: "كلما تعمقنا أكثر في فهم الاحتياجات الصحية، أصبحنا أكثر قدرة على تطوير المنتجات التي تحتاجها مجتمعاتنا، وتوفير الحلول التي تغطي مختلف مراحل رحلة الرعاية الصحية، وبناء قطاع متقدم ومرن لعلوم الحياة يدعم مستقبل دولة الإمارات ولا يمكن لجهة أو شركة واحدة أن تصنع مستقبل الصحة وتدفع عجلة الابتكار بمفردها؛ فهذا المستقبل يتطلب تكامل جهود المنظومة بأكملها وتعزيز التعاون والعمل المشترك".

وقال آلان بوسطن، الرئيس التنفيذي للعمليات في معهد الحياة الصحية أبوظبي: "عندما نمكّن الأفراد من فهم العوامل التي يمكن أن تؤثر في صحتهم مستقبلاً، فإننا نمنحهم القدرة على إعادة النظر في خياراتهم وسلوكياتهم وطريقة عيشهم لحياتهم وهنا تكمن واحدة من أبرز السمات التي تميز نهج أبوظبي، وربما أحد أسباب ريادتها في هذا المجال؛ فالتركيز لا يتوقف عند المعرفة والفهم، بل يمتد إلى تحويلهما إلى إجراءات عملية ذات أثر ملموس".

وتُقدم «مستقبل الصحة – مبادرة عالمية من أبوظبي» برنامجاً يمتد على مدار العام، ويهدف إلى دفع عجلة التقدم ضمن هذه الأجندة من خلال أربعة محاور رئيسية، هي الحياة المديدة والطب الشخصي الدقيق، ومرونة أنظمة الرعاية الصحية واستدامتها، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في علوم الحياة.

ويجمع برنامج مستقبل الصحة بين هذه المجالات من خلال البحث والابتكار والاجتماعات العالمية وتضمنت أبرز محطات المبادرة، إطلاق النسخة الأولى من تحدي مستقبل الصحة بالتعاون مع مبادرة MIT Solve، وإصدار ورقة بيضاء بعنوان «مستقبل الحياة الصحية» وأخرى بعنوان «مستقبل الحياة الصحية المديدة»، بالإضافة إلى المشاركة كعضو مؤسس في تحالف التقارب الحيوي للسرطان الذي أطلقه معهد «كوخ» لأبحاث السرطان التكاملية التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وتنظيم سبع جلسات حوارية ضمن مبادرة مستقبل الصحة في أبوظبي وعلى هامش منتديات عالمية بارزة.

وتجمع هذه الأنشطة بين الأفكار الناشئة والأدلة العلمية والخبرات الموثوقة والتمويل ومنهجيات التوسع، وتوفر قاعدة للنقاشات التي تشهدها قمة مستقبل الصحة حول سُبل انتقال الأنظمة الصحية من إدراك إمكانات الابتكار إلى تمكين أساليب تطبيقه فعلياً.

وتشارك في القمة الفرق الثلاثة الفائزة في النسخة الأولى من تحدي مستقبل الصحة والتي قدمت حلولاً مبتكرة تركز على الاكتشاف المبكر للمخاطر الصحية، ومراقبة المؤشرات الصحية على مستوى المجتمع، وتسريع وتيرة اتخاذ القرار لدى الجهات الصحية، وهي قدرات عملية تدعم التحول نحو رعاية صحية استباقية.

ويشارك أكثر من 130 متحدثاً في القمة على مدى الأيام الثلاثة، لمناقشة مجموعة من القضايا المحورية، من بينها الرعاية الصحية الاستباقية، وتمويل الرعاية الصحية، وصحة المرأة، والأمن الصحي العالمي، والاستعداد لمواجهة مخاطر الأمراض المعدية.

وشملت قائمة المتحدثين الذين تم الإعلان عنهم خلال الإحاطة كلاً من سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير العام لمؤسسة الإمارات للدواء؛ وماتيو فرانشيسكيتي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيت سليب»؛ والسير مارتن إيفانز، الحائز على جائزة نوبل في الطب؛ وإيلينا بونفيليولي، قائدة الأعمال العالمية لقطاع الرعاية الصحية والأدوية وعلوم الحياة في مايكروسوفت؛ ومعالي أنجلين نداييشيمي، السيدة الأولى لجمهورية بوروندي.

كما يشارك في القمة وزراء الصحة من أرمينيا ومصر والجبل الأسود وكوسوفو وكولومبيا، إلى جانب نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.

ومن خلال جمع صنّاع السياسات ومقدمي الرعاية الصحية والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في حوارات مشتركة، تبحث القمة القرارات اللازمة لتحويل التدخل المبكر إلى واقع عملي، بدءاً من آليات تمويل الرعاية الصحية ووصولاً إلى سبل تقييم الأدلة واعتماد الابتكارات وتطبيقها.

وستواصل قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026 البناء على الجهود التي تضطلع بها مبادرة «مستقبل الصحة» على مدار العام، في سبيل تحقيق طموح مشترك يتمثل في بناء منظومات صحية قادرة على استباق المخاطر والاستجابة لها بفاعلية، وتمكين الأفراد من عيش حياة صحية مديدة وأكثر جودة.